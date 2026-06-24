Bivši rijaliti igrač i robijaš, Kristijan Golubović, otvorio je profil na Onlifensu, platformi za odrasle.

Nakon što se razišao od partnerke Kristine Spalević, o čemu su domaći mediji danima brujali, Kristijan Golubović je odlučio da se posveti snimanju provokativnog sadržaja i da od toga zarađuje.

Na Instagramu je najavio svoj prvi film za odrasle:

- Nemojte da se pravite fini, čeka vas film! - poručio je Kristijan Golubović, dok je u grupi na Telegramu imao malo detaljniji opis.

- Za dobar kićanović tu je moj prvi erotski film - poručio je on i još dodao:

- Bez starca nema udarca! Pogledajte kako to čika Krile radi - napisao je u najavi Golubović.

Da bi se pogledao njegov snimak, Kristijan traži 15 dolara što je oko 1550 dinara, a pretplatom u tom iznosu će moći da se gleda njegov sadržaj ukupno 30 dana.

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