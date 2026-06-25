Sestra Kristijana Golubovića završila je u bolnici, što je on objavio na svom Instagram profilu i otkrio da ne može da shvati kakva ga je nesreća zadesila.

- Sestra je dobila tromb, koji je došao do pluća, valjda ima vodu u plućima, svašta nešto. Izazvao je teške aritmije. Hvala Bogu da nije udario u mozak ili u srce, nego je tako izazvao samo loše vibracije kod nje. Nadam se da će biti dobro. Ona je jedino što mi je ostalo u životu od porodice, da ne računam moju decu. Teško mi je palo, i sva ova moja situacija sa mojom porodicom, što ne viđam decu, zajedno sa Kristinom, sav ovaj cirkus, malo sam baš polomljen - rekao je Kristijan na ivici suza.

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