Jelena Karleuša je pre nekoliko dana objavila emotivnu baladu "Sada je sve okej" koja je zaludela ne samo njenu najverniju publiku, već i mlađe fanove.

Pesma je već počela da se vrti po klubovima, a mnogima je glavna dilema da li je balada koja nosi emotivne stihove posvećena Jeleninom bivšem suprugu Dušku Tošiću.

Iako se u numeri pominje bolni razvod, Karleuša je istakla da je svoj drugi veliki hit posvetila Tošiću.

- Njemu je bila posvećena "Tihi ubica", a ovo je nastavak "Tihog ubice". Ima stih: "samu sebe zavodim, od same sebe ja se razvodim"... pa su to povezali sa mojom životnom pričom. Ali neka to bude životna priča mnogih žena. Imaju jedno lice u kući, drugo za javnost, treće lice za svoju decu. Ljudi me doživaljavaju kao jaku, ali svako ko iole razume ljudsku psihu zna da moram da budem jaka u javnosti, privatno sam suprotna.

"Emotivno sam doživela tu pesmu"

Jelena ne krije sreću povodom činjenice da je pesma "ušla u uši", ali sa ponosom ističe da je izuzetno zahtevna.

- Pesma je jako teška za pevanje uživo. Otvorila sam svoj poslednji nastup upravo sa njom, pevali su horski. Ljudi su se uželeli velikih, lepih melodija. Emotivno sam doživela tu pesmu, mnogo sam suza isplakala uz nju. Emotivno me je jako diralo. Nismo čak iz prve ni mogli da snimimo kako treba. Ljudi mogu da osete i veruju toj emociji.

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