Jelena Karleuša je sinoć napravila ludu žurku u Budvi, a slobodno vreme pre nastupa je iskoristila na opuštanje.

Iako joj je na raspolaganju bilo niz plaža duž primorja, Jelena je odabrala uživanje na jahti čime se i pohvalila pred kamerama.

- Nisam bila na plaži. Kao i svaka prava pevačica sam bila na jahti - rekla je Karleuša kroz smeh, pa oplela po koleginicama.

- Mislim da pevačice ne idu na plaže jer ih je strah da ih javnost vidi u prirodnom izdanju i na dnevnom svetlu, bez šminke i filtera - odbrusila je Jelena, a na konstataciju voditelja da se čak i on skida, a pevačice to odbijaju Karleuša je kroz smeh dobacila:

- Skinuću se i ja pa ćemo zajedno da uživamo.

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