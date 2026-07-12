Muzička zvezda Jelena Karleuša iskreno je govorila o najtežim trenucima kroz koje je prošla, povratku na muzičku scenu, ali i o tome kako je uspela da pronađe snagu da nastavi dalje uprkos brojnim izazovima.

Kako je istakla, nova pesma nastala je u jednom od najtežih perioda njenog života i karijere, a želela je da njome pošalje snažnu poruku svim ženama koje prolaze kroz teške životne lomove.

- Meni je jako važan povod, a to je povratak na muzičku scenu. Bilo je teško, posebno sada kada velike zvezde objavljuju albume i ulažu veliki novac. Krenula sam potpuno drugačije. Ova pesma nastala je iz jedne veoma teške situacije i pozicije u mojoj karijeri. Dokaz je da su je ljudi, posebno žene, osetili na pravi način. Na kraju svih uspona i padova najvažnije je da volimo sebe i svoj odraz u ogledalu - rekla je Karleuša.

Dodala je da je i sama često bila sebi najveći kritičar, ali da je vremenom shvatila koliko je važno prihvatiti sebe.

- Možeš sebi biti najveći neprijatelj, a ja sam to sebi bila. Ova pesma namenjena je ženama koje su prošle velike lomove, kao što sam i ja. Na kraju svega čovek mora da pronađe snagu da kaže: „Sada je sve u redu“. Simbolično prikazuje jednu ženu koja mora da bude jaka, a kada deca odu, ostaje sama sa sobom i svojim mislima. Najlakše je kriviti sebe, ali treba naučiti da sebi oprostiš i da sebe voliš. Svesna sam da sam pravila greške, ali živeti u kajanju nije rešenje - poručila je pevačica.

Priznala je i da je godinama prolazila kroz brojne teške periode, ali da nikada nije želela da odustane.

- Godinama izlazim iz jednog teškog perioda i ulazim u drugi. Ne smem da izdam sebe, jer ako dignem ruke od sebe, sve gubi smisao. Pokušali su u velikoj meri da me slome i unište mi život, ali sam, uprkos svemu što sam izgubila, sebi dala još jednu šansu. Volela bih da budem inspiracija ženama. Verovatno mnogima delujem jako, ali i iza te snage postoje emocije - istakla je.

Osvrnula se i na promene u svom poslovnom okruženju, ističući da je odlučila da promeni tim saradnika.

- Zamenila sam tim saradnika koji su mislili da će me ovaj lom ostaviti u prašini. Potcenili su me, ali to traje već trideset godina. Muzika je moj život. Ovim poslom bavim se od svoje 16. godine. Ne izlazim, nemam poroke i najveći adrenalin osećam kada stanem na binu - rekla je Jelena za Pink televiziju.

"Odustala od ugašenog Instagram naloga"

Govoreći o društvenim mrežama, otkrila je da je odustala od pokušaja da vrati svoj nekadašnji Instagram nalog.

- Moj Instagram neće biti vraćen. Gotovo godinu dana pokušavam da ga vratim, ali odustajem. Verovatno ću pred objavljivanje novih pesama otvoriti novi profil. Mnogo puta sam u životu kretala od nule, pa ću tako i sada - zaključila je Karleuša.

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