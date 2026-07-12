Supruga pevača Slobe Radanovića, Jelena Radanović progovorila je o sinu koji ima autizam, te tvrdi da mu najviše pažnje posvećuje zbog toga i da situacija često nije bila laka.

Ona je naime, nedavno odgovarala na pitanja na Instagramu svojim pratiocima, te je objašnjavala kakva je sada situacija, kao i kako se njen sin slaže sa ostalom decom u vrtiću.

- Koji vam je naredni korak vezan za Nauma? Da li ste probali kalcium-folat? - glasilo je jedno pitanje, a Jelena je odgovorila:

- Jesmo. Pola godine, ništa specijalno. Idemo još na fmt u septembru. I to je kraj. Onda samo osnovni suplementi i ishrana. Ništa više.Inače, super mu je u vrtiću. Voli da ide, svi ga vole i on voli sve tamo.

Progovorila o razvodu

Podsetimo, Jelena iza sebe ima brak u kojem je dobila dvoje dece, a o razvodu je pisala na Instagramu.

-Razvod je u svakom slučaju loše iskustvo, bez obzira na okolnosti, ali ne mora da bude trauma. Samo ga šutnemo tamo u prošlost. Bez "jadna ja". Imala sam milion loših životnih okolnosti, ali sada imam nula trauma. Samo ustaneš ujutru i tako odlučiš. Dobro jutro, ja sam srećna.

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