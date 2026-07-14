Reper Sajfer izgovorio je sudbonosno “da” svojoj dugogodišnjoj partnerki Lejli, sa kojom je bio u vanbračnoj zajednici više od pet godina.

Par koji već godinama živi zajedno odlučio je da svoju ljubav ozvaniči sklapanjem braka.

Srećnu vest Lejla je saopštila na društvenim mrežama, gde je objavila fotografiju iz matične knjige venčanih sa njihovim potpisima, uz emotivnu poruku.

- Razgovor u dva ujutru je tekao ovako: "Zašto se ja i ti nikada nismo uzeli zvanično?", "Valjda nam taj papir nije bio bitan". I tako, bez pompe, nas dvoje, ustali smo i otišli da budemo zvanični - napisala je Lejla.

"Potpisali smo papire i vratili se da spavamo"

Njih dvoje su se venčali daleko od očiju javnosti, bez velike ceremonije i medijske pažnje, potvrdivši da im je najvažnije ono što godinama grade zajedno, ljubav i zajednički život.

- Ustali smo, otišli, potpisali papire i vratili se da spavamo - otkrio je reper.