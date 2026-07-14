Ipak, stručnjaci upozoravaju da jedna navika koju većina ljudi ima gotovo svake večeri često ne daje željene rezultate.

Naime, otvaranje samo jednog ili nekoliko prozora u dnevnoj ili spavaćoj sobi najčešće nije dovoljno da izbaci nagomilanu toplotu iz doma. Razlog je jednostavan – najveća količina toplog vazduha zadržava se pri vrhu prostorije, odnosno ispod krova, gde ostaje zarobljena ukoliko nema izlaz.

Stručnjaci objašnjavaju da je za efikasno rashlađivanje potrebno omogućiti prirodnu cirkulaciju vazduha. To se postiže tako što se istovremeno otvori jedan prozor na nižem nivou i drugi na višoj tački kuće ili stana, poput krovnog prozora, otvora iznad stepeništa ili prozora na spratu.

Na taj način topao vazduh, koji je lakši od hladnog, prirodno izlazi napolje, dok svežiji vazduh ulazi kroz donje otvore. Ovaj proces, poznat kao efekat dimnjaka ili termički potisak, omogućava neprekidno strujanje vazduha bez ventilatora i klima-uređaja.

Koliko ova metoda može biti efikasna pokazalo je i istraživanje sprovedeno u eksperimentalnoj kući „Maison Air et Lumière“ u Francuskoj. Rezultati su pokazali da pravilno korišćenje prirodne ventilacije može da snizi temperaturu u prostorijama u proseku za oko pet stepeni tokom letnjih dana.

Slična iskustva potvrđuju i stručnjaci za energetsku efikasnost, koji navode da intenzivno provetravanje tokom najhladnijeg dela noći može da obori temperaturu u domu između tri i šest stepeni, a pritom smanji potrebu za korišćenjem klima-uređaja i do 25 odsto.

Čak i ako nemate krovni prozor, isti princip može da se primeni otvaranjem prozora na različitim visinama ili, u stanovima, otvaranjem prozora na suprotnim stranama kako bi se napravila prirodna promaja.

Najbolje vreme za provetravanje je nakon što spoljašnja temperatura postane niža od one u stanu, najčešće posle 22 časa. Prozore je zatim preporučljivo zatvoriti rano ujutru kako bi se svež vazduh što duže zadržao u prostoru.

Ipak, stručnjaci napominju da ova metoda ima ograničenja tokom tropskih noći, kada temperatura ni posle zalaska sunca ne pada ispod 25 stepeni. Tada prirodna ventilacija može pomoći, ali ne može u potpunosti da zameni druge načine rashlađivanja doma.