Lider mađarske opozicije Peter Mađar optužio je predsednika Mađarske Tamaša Šuljoka da je tokom službene posete Sjedinjenim Američkim Državama poveo i svog sina Martona, iako on, kako tvrdi, nije bio zvanični član delegacije.

U objavi na Fejsbuku Mađar je naveo da je predsednička delegacija tokom dvanaestodnevne posete putovala vojnim avionom "Falkon" Mađarskih odbrambenih snaga, a da su troškovi putovanja pali na teret poreskih obveznika.

Prema njegovim tvrdnjama, predsednik se tokom boravka u SAD sastao sa predstavnicima mađarske dijaspore i prisustvovao događajima povodom nacionalnog praznika 15. marta, ali nije imao zvanične sastanke sa predstavnicima američke administracije ili Kongresa.

Mađar je naveo da je avion tokom posete sleteo u Njujork, Klivlend, Nju Orleans, Hjuston i Dalas.

Pomenuo i posetu ranču iz serije "Dalas"

Opozicioni lider posebno je izdvojio posetu ranču Sautfork, poznatom iz popularne televizijske serije "Dalas".

- Predsednik Šuljok je, sa suprugom i sinom, između ostalog posetio i ranč Sautfork, porodičnu kuću Juing iz televizijske serije "Dalas". Nadamo se da im se poseta dopala - napisao je Mađar.

U drugoj objavi naveo je da je predsednik Mađarske početkom godine boravio i u Ujedinjenom Kraljevstvu, gde je, prema njegovim tvrdnjama, putovao privatnim avionom o trošku poreskih obveznika i dva dana proveo u gradu u kojem živi njegova ćerka.

Predsednik Šuljok za sada nije javno odgovorio na ove optužbe.

Izvor: MTI