Koncert Dženana Lončarevića u okviru manifestacije „Ilijaški dani 2026“, koji je bio planiran za 21. jul, naprasno je otkazan.

Organizacioni odbor se na zvaničnoj stranici oglasio zvaničnim saopštenjem u kom je navedeno da je Dženan doživeo istu sudbinu kao i Alen Islamović čiji je koncert takođe otkazan.

Odluku su doneli organizatori događaja nakon vesti da je pevač rodom iz Bosne i Hercegovine nastupao u Republici Srpskoj tokom obeležavanja navodnog genocida u Srebrenici.

"Koncert Dženana Lončarevića, planiran za 21. juli u okviru manifestacije “Ilijaški dani 2026”, je otkazan. Odluka je donesena nakon saznanja da je izvođač nastupio 11. jula u Republici Srbiji. Smatramo da takav postupak nije u skladu s vrednostima koje neguje manifestacija", stoji u objavi Organizacionog odbora "Ilijaški dani".

Otkazan i Alenov koncert

Podsetimo, iz organizacije su juče objavili da na manifestaciji iz istog razloga neće pevati ni Alen Islamović.

Odluku su doneli organizatori događaja nakon vesti da je pevač rodom iz Bosne i Hercegovine nastupao u Kraljevu tokom obeležavanja navodnog genocida u Srebrenici.

- Smatramo da nakon takvog postupka Alenu Islamoviću nije mesto na manifestaciji kojoj je pokrovitelj Grad Zavidovići - istakli su.

Na kraju su dodali da će javnost blagovremeno obavestiti o novom izvođaču koji će nastupiti umesto Alena Islamovića.

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