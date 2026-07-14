Legendarni pevač narodne muzike Andrija Bajić biće sahranjen u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu.

Informacije o vremenu ispraćaja sada su objavljene na zvaničnom sajtu groblja.

Porodica i prijatelji će se od Andrije Bajića oprostiti u četvrtak, 16. jula, sa početkom u 12.30 časova.

"Da li se Boga bojite?!"

Podsetimo, pre nekoliko dana je u Beogradu u MTS dvorani održana komemoracija u Andrijinu čast.

Među prvima je u MTS dvoranu stigla njegova supruga, pevačica Mala Cana, koja je bila slomljena od bola.

Dok je gledala Andrijine fotografije neprestano je plakala i obraćala mu se nežnim rečima.

- Taj rođendan sam mu ja organizovala, niko nije znao za to, čak ni njegova deca. Vidite li to? Nije davao da se odvojim od njega - rekla je Mala Cana, pa dodala:

- Dušo moja, srećo moja, snago moja, živote moj... Uvek je bio doteran, uvek sam vodila računa da bude lep. Da li se Boga bojite?! - odbrusila je pevačica Andrijinim ćerkama sa kojima nije u dobrim odnosima.

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