Poseban kuriozitet ovog poziva jeste da Predsednik Vučić predstavlja jedinu zemlju koja je prisutna, a nije članica NATO,EU ili takozvane Koalicije voljnih.

Pored Predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen i generalnog sekretara NATO-a Mark Rutea prisutni su i svi predsednici ili premijeri navedenih država.

Predsednik Vučić prisustvovao je i svečanoj večeri koju je Predsednik Makron upriličio za sve pozvane goste.

Ovaj poziv i boravak našeg Predsednika u Francuskoj potvrdio je poseban odnos prema našoj zemlji i potvrdu geostrateškog značaja Srbije.

Na unutrašnjem planu ovo je šamar na oba obraza, ukoliko ga imaju, studentima blokaderima i svoj opoziciji i jednom za svagda srušio njihovu mantru "Vučić je izolovan!" Govorili su do sada da Vučić može samo na Istok, a evo ga tu gde je sada, gde je mesto našem Predsedniku i našoj državi.

Ovaj poziv i ova poseta izazvala je veliku histeriju u Hrvatskoj, gde je Predsednik Milanović bukvalno zapenio od besa, a to mu nije nimalo zdravo na ovoj vrućini.

Da podsetimo još jedanput, hrvatsko rukovodstvo o posebnom odnosu Francuske i Srbije. Srbija je bila veliki saveznik Francuske u oba svetska rata kada su se Hrvati borili na strani Austrije i Nacističke Nemačke! Naše vojno prijateljstvo iskovano u Velikom ratu, spašavanje naše vojske na Krfu od strane Francuske, kao i učešće u proboju Solunskog fronta pamtiće se zauvek. Prvu vojnu pobedu koju je srpska vojska izvojevala na Ceru nad silama osovine, hvalospevom je propratila sva francuska štampa , ističući herojstvo srpskog vojnika.

U isto vreme hrvatski vojnici, dok nisu proterani preko Drine, počinili su strašne zločine nad civilnim stanovništvom u Mačvi i Podrinju...

Dok i sama Kolubarska bitka, kao strateški veličanstven potez vojvode Živojina Mišića, i danas se proučava na Francuskoj vojnoj akademiji.

U centru Beograda, na Kalemegdanu, praktično preko puta Francuske Ambasade postavljen je monumentalni spomenik na čijem postamentu piše "Volimo Francusku, kao što je ona volela nas od 1914.-1918." Još na Krfu nastala je čuvena naša pesma "Kreće se lađa Francuska" koja se i dan danas više nego rado peva u Srbiji. Ne treba zaboraviti da je srpski stari kralj Petar učestvovao u Francusko-Nemačkom ratu krajem XIX veka i odlikovan najvećim francuskim odlikovanjima.

Na žalost , kada je NATO pakt bez odluke UN predvođen Amerikom, 1999. godine mučkih 78 dana bombardovao našu zemlju, Francuska nije mogla mnogo da učini, ali je zato tadašnji francuski Predsednik Miteran svojim autoritetom sprečio da budu srušeni svi mostovi u Beogradu.

O ulozi Hrvatske u Drugom svetskom ratu izlišno je i pričati, sem što su poklali stotine hiljada Srba i slali svoje divizije na Istočni front! Hrvatsko rukovodstvo već mesecima ima gorušicu, obzirom da je Srbija kupila od Francuske eskadrilu najmodernijih aviona "rafal", dok su oni mogli da kupe iste te, samo polovne avione.

U ova dva dana u Parizu, naš Predsednik obavio je i obaviće razgovore sa najznačajnijim državnicima Zapadne Evrope, a ovo je samo početak!

Studenti, blokaderi i opozicija moraju hitno da izmišljaju nove laži po pitanju naše spoljne politike, a Milanović i Plenković neka piju lekove za pritisak i neka poslušaju izjavu svog proslavljenog generala Ante Prkačina, koji je sve samo ne ljubitelj Srbije. General je, doslovno, u njihovim medijima izjavio da Srbija nije imala boljeg državnika na spoljno političkom planu od Aleksandra Vučića, i to još od perioda Mihaila Obrenovića.