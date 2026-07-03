Najveće iznenađenje za javnost bilo je to što se na pomenu pokojnom Saši Popoviću održanom u martu mesecu, nije pojavila njegova kuma i višedecenijska saradnica Lepa Brena.

Iako se o tome nije oglašavala, poznato je da je noć pre toga nastupila na Jahorini, kao i da nije u dobrom odnosu sa udovicom muzičkog barda.

Ipak, nekoliko dana pre pomena, pušten je isečak iz filma o Popoviću, gde smo mogli da vidimo da je Brena u njemu.





- Naravno da Brena govori u filmu o Saši. "Svaki greh" je obeležio jednu epohu, jedno prelepo vreme, a Brena će svojim učešćem to najbolje dočarati u dokumentarnom filmu o Saši - poručila je Suzana Jovanović koja je time stavila tačku na spekulacije da su odnosi narušeni do te mere da ne razgovaraju.

Međutim, pre nekoliko dana kada je Sašina udovica nastupala na koncertu "Južni vetar", na pitanje o Breni rekla je da nema komentar, te da se ništa nije promenilo od kada su se poslednji put videle na sahrani Popovića.

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