Glumac Vahidin Prelić (52) privlači veliku pažnju javnosti zbog svog privatnog života. Nakon razvoda poznati glumac je sreću pronašao pored 23 godine mlađe Bojane, sa kojom uskoro staje na ludi kamen.

Sa izabranicom je nedavno javno progovorio o preprekama na koje su naišli u svojoj vezi, a nisu krili da Bojanini roditelji imaju poteškoća da prihvate njenu odluku. Kako se ispostavlja, njihov najveći problem nije razlika u godinama, iako je Vahidin stariji dve decenije od njihove ćerke, već činjenica da su različite veroispovesti.

- Otac ne može da razume kako se osećam. Ne biste verovali, ali ispostavlja se da je veći problem to što on ne jede svinjetinu i što je on musliman - rekla je ona svojevremeno.

"Sve kreće od prvog pogleda"

Ljubav između Vahidina i Bojane počela je na prvi pogled, uprkos tome što su u početku oboje osećali sumnju zbog velike razlike u godinama. Bojana je u pomenutom podkastu opisala njihov prvi susret:

- Da se mi ne lažemo, sve kreće od prvog pogleda. Kada sam ga videla, bila sam u fazonu "dobar čika". Dobro čovek izgleda. Pa hajde sad ćemo mi da vidimo ima li tu energije i hemije.

Vahidin je takođe bio svestan generacijske razlike, te se prisetio kako je reagovao kada su se upoznali:

- Primetio sam da je mlađa. Sećam se da sam joj rekao: "Ako ti je tata moje godište, ja stvarno ovo ne mogu da radim, ovo stvarno nema smisla".

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