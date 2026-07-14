Prema navodima iz tužbe, Džejkob Ramirez je u maju prošle godine učestvovao u terapijskoj seansi održanoj u hotelu "Spark by Hilton" u Kolorado Springsu. Tokom tretmana popio je čaj koji je sadržao psilocibin, psihoaktivnu supstancu iz takozvanih "magičnih pečuraka", a koji mu je dala licencirana psihoterapeutkinja Rejčel Mekgvajer.

Međutim, kako se navodi u sudskim dokumentima, terapeutkinja je ubrzo nakon toga napustila hotelsku sobu i ostavila pacijenta bez stručnog nadzora.

Otprilike sat vremena kasnije dogodila se tragedija. Ramirez je pao kroz prozor sa četvrtog sprata direktno na betonsku podlogu. Prvi mu je u pomoć pritekao slučajni prolaznik koji mu je pružio prvu pomoć i reanimirao ga do dolaska ekipe Hitne pomoći.

Muškarac je potom prevezen u bolnicu, gde je zbog teških povreda glave, grudnog koša i pluća proveo čak dva meseca na lečenju.

Ramirez je zbog svega tužio psihoterapeutkinju, njenog supruga Šeldona Mekgvajera, koji ga je uputio na ovu vrstu terapije, kao i njihove kompanije, zahtevajući odštetu zbog navodne profesionalne i medicinske nepažnje.

Njegov advokat tvrdi da se Ramirez ne seća trenutka pada i da nema nikakvih dokaza koji bi ukazivali na pokušaj samoubistva. Prema njegovim rečima, do nesreće je došlo jer je pacijent pod dejstvom snažne psihoaktivne supstance ostavljen bez nadzora.

U tužbi se navodi i da su troškovi lečenja premašili dva miliona dolara.

Dodatnu težinu slučaju daje tvrdnja da psihoterapeutkinja, iako registrovana za obavljanje svoje profesije u Koloradu, navodno nije posedovala posebnu dozvolu koja je u toj saveznoj državi potrebna za sprovođenje terapije uz primenu psilocibina.

Za sada nije poznato zbog čega je terapijska seansa organizovana u hotelskoj sobi niti zbog čega je terapeutkinja napustila pacijenta, što će, između ostalog, biti predmet sudskog postupka.