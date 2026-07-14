OVAN

POSAO: Nezadovoljni ste situacijom na poslu. Imate utisak da vas nadređena osoba ograničava i ne vidi vaš potencijal. Želite više obaveza, izazova i da napredujete.

LJUBAV: Odnos u vezi je nezadovoljavajući. Ne samo da nema razumevanja, nego je komunikacija prilično dinamična i može da eskalira. Druga strana prekida vezu.

ZDRAVLJE: Potrebno je da obratite pažnju na pritisak. Mogući su problemi u ovoj oblasti. Pritisak je prikazan kao nestabilan pa ima potencijal ili da padne ili da nenormalno skoči.

BIK

POSAO: Što se posla tiče manje ste raspoloženi za konkretan rad, a više za poslovnu komunikaciju. Delujete stabilno i pritom opušteno tako da lako postižete dogovore.

LJUBAV: Veza je u fazi stagnacije i to vam odgovara. Ne pada vam na pamet da inicirate komunikaciju sa drugom stranom, a nadate se da i druga strana ima sličan stav.

ZDRAVLJE: Prilično ste raspušeteni kada je hrana u pitanju. Gurman ste i maskimalno uživate u spremanju, ali i u degustaciji hrane. Pripazite da ne preterate sa unosom hrane.

BLIZANCI

POSAO: Prilično ste optimistični i ambiciozni. Takvi su vam i poslovni planovi. Obraćate pažnju na svaki detalj u želji da izbegnete potencijalne probleme. Maštate o uspehu.

LJUBAV: Očekuje vas novo poznanstvo. Inteligentni ste, vaša priča je zanimljiva, druga strana uživa u vašem društvu. Osećate se dobro dok osvajate drugu osobu.

ZDRAVLJE: Zdravlje je stabilno. Vodite računa o zdravoj ishrani. U isto vreme fizički ste aktivni i održavate kondiciju. Sve što radite daje odlične rezultate. Osećate se odlično.

RAK

POSAO: Prilično ste ambiciozni i posvećeni poslu. Očekuju vas teškoće. Kako imate puno samopouzdanja i znanja, imate potencijal da ih prevaziđete, ali ne brzo kako očekujete.

LJUBAV: U potrazi ste za ljubavlju. Družite se, izlazite, ne propuštate nijedan poziv. Međutim, jako su slabe sanse da danas upoznate nekog za zajedničku budućnost.

ZDRAVLJE: Zdravlje je stabilno. Mogući su neki manji problemi sa jetrom prolaznog tipa. Određena hrana vam smeta. Ukoliko pripazite na ishranu možete izbeći probleme.

LAV

POSAO: U potpunosti ste posvećeni poslovnim obavezama. Nema nikakvih teškoća i posao se odvija kako ste i planirali. Jedino što vas brine je ograničena finansijska situacija.

LJUBAV: Niste u potpunosti otvoreni prema bračnom partneru. Tajne su vezane za oblast finansija. Želite da izbegnete svađu zbog troška koju bi druga strana proglasila nepotrebnim.

ZDRAVLJE: Kada je zdravlje u pitanju disajni organi su prikazani kao osetljivi. Pokušajte da prevencijom izbegnete potencijalne probleme koji bi mogli da traju duži vremenski period.

DEVICA

POSAO: Imate jako puno obaveza i želju da ih odradite u što kraćem vremenskom roku. Upravo zbog te žurbe i manjka koncentracije pravite greške koje ćete kasnije ispravljati.

LJUBAV: Emotivno ste zadovoljni. Posvećujete se partneru. Želite da mu delima pokažete koliko vam je stalo do njega. Vaša puna pažnja govori više od reči. Partner je zadovoljan.

ZDRAVLJE: Pripazite na zdravlje, jer su mogući problemi. Pritisak je nestabilan i ima potencijal da za kratko vreme brzo poraste. Ukoliko imate terapiju redovno je koristite.

VAGA

POSAO: U slučaju da se bavite privatnim biznisom očekuju vas teškoće One će prvenstveno dolaziti od strane inostranih saradnika. Njihovo nenadano menjanje planova vas nervira.

LJUBAV: Komunikativni ste i raspoloženi za druženje. Upoznajete nove ljude, ali niko ne ostavlja pozitivan utisak. Priželjkujete da vas neko konačno emotivno pokrene.

ZDRAVLJE: Zdravlje je stabilno. Uspeli ste da napravite balans između posla i odmora. To vam pomaže da budete orni za rad, ali i da imate dovoljno energije za privatan život.



ŠKORPIJA

POSAO: Ne uspevate da rešite poslovne probleme. Pokušavate na različite načine, ali vam ne ide. Nadređena osoba je svesna vašeg problema i sugeriše vam prijateljski šta da uradite.

LJUBAV: Totalno ste ispunjeni vezom. Partner zadovoljava sve vaše potrebe. Želite da mu uzvratite istom merom. Partner je prezadovoljan odnosom i želi da on večno traje.

ZDRAVLJE: Najosetljiviji deo tela je glava. Problemi koji mogu da nastanu su glavobolja, migrena, povišena temperatura, groznica... Sinusi takođe mogu da odreaguju.

STRELAC

POSAO: Uživate u komunikaciji sa saradnicima. Razmenjujete poslovne ideje, lako donosite zajedničke odluke i rešenja. Posao vam ide od ruke i zbog toga ste prilično samouvereni.

LJUBAV: Imate potrebu da se posvetite porodici. Potrebno vam je da vreme provedete sa njima, naročito sa najmlađim članovima, da bi mogli da napunite baterije i funkcionišete.

ZDRAVLJE: Zdravlje je generalno stabilno. Jedino na šta treba da obratite pažnju je ishrana. Prilično ste opušteni pa se može desiti da se prejedete. Pokušajte da ograničite unos slatkiša.

JARAC

POSAO: Koncentracija vam nije jača strana. Deluje kao da ne znate šta želite niti šta treba da radite. Kolege su začuđene i iznenađene vašim ponašanjem, ali ništa ne komentarišu.

LJUBAV: Voljena osoba i vi imate različite potrebe. Druga strana misli da je previše zapostavljate zbog posla i zbog toga insistira da vreme provedete sami kod kuće.

ZDRAVLJE: Oblast zdravlja nije najbolje prikazana. Prilično ste neraspoloženi. Misli su vam negativne i čak naginjete depresiji. Potonuli ste i na sve gledate sa neke ružnije strane.

VODOLIJA

POSAO: Ozbiljno ste se pripremili za poslovni sastanak. Druga strana ga u poslednjem trenutku odlaže i to vas izbacuje iz koloseka. Imate utisak da ste bezveze trošili vreme.

LJUBAV: Očekuju vas problemi na polju komunikacije sa bračnom partnerkom. Prilično ste nervozni i ne uspevate da se smirite. Partner ima utisak da neprekidno pričate jedno te isto.

ZDRAVLJE: Ukoliko ste ženskog roda očekuju vas problemi sa hormonima. Raspoloženje će vam varirati i ići od osećanja zaljubljenosti i prepuštanja do želje za dominacijom u odnosu.

RIBE

POSAO: Neprijatno ste iznenađeni situacijom na poslu. Poslovni saradnik sa kojim ste imali zadovoljavajuću saradnju neočekivano je prekida. Nejasan vam je razlog njegovog postupka.

LJUBAV: Niste zadovoljni u potpunosti odnosom. Imate potrebu za partnerom koji vas podržava, a u stvarnosti imate partnera koji pokušava da dominira nad vama.

ZDRAVLJE: Oblast zdravlja nije najbolje prikazana. Umorni ste, napeti, nervozni. Sve zdravstvene probleme možete jednostavno da rešite dugim i opuštenim odmorom.