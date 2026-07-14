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U Parizu je formirana antibalistička koalicija, čiji je cilj razvoj zajedničke protivraketne odbrane.

Ruske snage nastavile su napade širom Ukrajine. U ruskom udaru oštećeni su objekti lučke infrastrukture u Černomorsku u Odeskoj oblasti, saopštilo je ukrajinsko Ministarstvo odbrane.

Istovremeno, Kijev je izveo napade dronovima na ciljeve u Rusiji. Prema navodima ruskih vlasti, više od 350 ukrajinskih bespilotnih letelica bilo je usmereno ka Moskovskoj oblasti, gde su tri osobe poginule, a tri su povređene.

U Parizu je održan sastanak "Koalicije voljnih", na kojem su predstavnici više od 25 zemalja razgovarali o daljoj podršci Ukrajini i jačanju evropske bezbednosti.

Francuski predsednik Emanuel Makron najavio je da će Ukrajina dobiti 16 borbenih aviona "rafal" i mogućnost proizvodnje dela francuskog naoružanja, uključujući rakete "skalp".

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Kijev, jutro nakon napada

Zelenski: Naredni sastanak Koalicije voljnih biće održan u Ukrajini

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je sinoć da će naredni sastanak Koalicije voljnih biti održan u Ukrajini.

U obraćanju medijima u Parizu, zajedno sa liderima Francuske, Nemačke i Velike Britanije, nakon sastanka Koalicije voljnih, Zelenski je rekao da je važno što je postignut dogovor da se naredni sastanak Koalicije voljnih održi u Ukrajini, prenosi Ukrinform. On je istakao da je jučerašnji sastanak bio veoma sadržajan.

"Ne samo da čuvamo ovaj format (Koalicije voljnih). U okviru koalicije približavamo se trenutku kada ćemo moći da kažemo da je mir bliži. Upravo saradnja između nas ovde, u Evropi, kao i sa Amerikom, sa američkim predsednikom i sa svima u svetu koji žele mir, upravo ta naša saradnja približava kraj rata", rekao je ukrajinski predsednik. On je naveo da je jučerašnjem sastanku prisustvovalo 40 učesnika.

Koaliciji voljnih pridružile su se Moldavija i Severna Makedonija.

Francuska će omogućiti Ukrajini da proizvodi francuske krstareće rakete

Predsednik Francuske Emanuel Makron izjavio je danas da će Francuska omogućiti Ukrajini da proizvodi francuske krstareće rakete, precizno navođene bombe i rakete presretače za protivvazdušnu odbranu, nakon što je Kijev naručio nove francusko-italijanske sisteme protivvazdušne odbrane i borbene avione "rafal".

"Ranije danas predsednik (Volodimir) Zelenski i ja dogovorili smo mapu puta između naše dve zemlje, kojom se sprovodi ono što je u principu dogovoreno prošlog novembra u vezi sa našom bilateralnom odbrambenom saradnjom", rekao je Makron na konferenciji za novinare nakon sastanka oko 25 lidera u Parizu, prenosi Rojters.

Proizvodnja će se odnositi na precizno navođene bombe vazduh-zemlja AASM, rakete presretače za protivvazdušnu odbranu "aster" i krstareće rakete velikog dometa lansirane iz vazduha SCALP, koje proizvodi i Velika Britanija.

Na meti vojne fabrike u Kijevu

Ruske trupe su tokom noći pokrenule grupne napade na vojne fabrike u Kijevu, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

"Pogođena su preduzeća vojne industrije koja se bave razvojem i proizvodnjom različitih vrsta raketa i bespilotnih letelica", navelo je Ministarstvo, prenosi agencija RIA Novosti. Kako je navedeno, među drugim pogođenim ciljevima bili su objekti u luci Južni u Odeskoj oblasti, koji se koriste za istovar i skladištenje goriva i maziva.

Napominje se da je tokom napada korišćeno visokoprecizno oružje dugog dometa iz vazduha i sa zemlje, kao i dronovi. Ranije danas, lokalne vlasti Kijeva saopštile su da su ruske snage izvele balistički raketni napad na glavni grad Ukrajine, dodajući da su u više delova Kijeva izbili požari.

Rusija napala Kijev balističkim raketama, izbili požari u dva gradska okruga



Ruske snage izvele su tokom noći balistički raketni napad na Kijev, a u više delova ukrajinske prestonice izbili su požari, saopštile su lokalne vlasti.

Kako je preneo Ukrinform, Kijevska gradska vojna administracija (KMVA) objavila je da je u gradu proglašena vazdušna uzbuna zbog pretnje od upotrebe balističkog naoružanja. Prema navodima administracije, požari su prijavljeni na dve lokacije u Golosejevskom okrugu, dok je kasnije saopšteno da su u Darnickom okrugu gorela vozila kao posledica napada.

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko rekao je da su u Golosejevskom okrugu pogođena skladišta na dve adrese, nakon čega su izbili požari.

On je naveo i da je u Darnickom okrugu u blizini školske zgrade pronađen krater nastao usled udara projektila, dok su prozori na objektu polomljeni. Prema njegovim rečima, na školi nije pričinjena veća materijalna šteta. Vazdušna uzbuna tokom noći proglašena je u Kijevu, kao i u više regiona Ukrajine.