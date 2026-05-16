Silvia Đogani, naslednica Đoleta Đoganija i Slađe Delibašić proslavila je rođendan, a ovim povodom iznajmila je luksuznu vilu nedaleko od Beograda.

Tamo je okupila svoje prijatelje, ali i članove porodice, oca i majku, kao i Ivana Gavrilovića, Gagija Đoganija, Sanija i Nataliju Trik FX.

Ipak, izostanak Đoletove Vesne na fotografijama, gotovo da nikome nije promakao.

- Kad okupim najbolju ekipu za rođendan - napisala je Silvia.

Ono što je mnogima zapalo za oko jeste kada su se Slađa i Đole srdačno zagrlili pred svima, bez zadrške i sa osmesima.

Upravo taj detalj pokrenuo je lavinu nagađanja na internetu, a nakon objavljenih fotografija bivših supružnika, oglasila sa Vesna objavivši svoju staru pesmu "Pepeljuga" uz reči: "nisam Snežana ni Pepeljuga, princ mi ne treba tražim novog sponzora", a mnogi su upravo ovu poruku protumačili kao obraćanje Đoletu i Slađi.

Podsetimo, juče je objavljena emisija Lune Đogani u kojoj je gostovala Slađa, a tom prilikom je pričala o Đoletu.

- Simpatija je bilo puno u životu, ali on je moj prvi muškarac. Prvi muškarac sa kojim sam nešto doživela i decu dobila i onako kako je zapisano od Boga. Ne verujem u sudbinu jer da verujem, ja bih sada bila srećna žena u muškom zagrljaju. Bila sam klinka kada sam počela sa Đoletom. To mi je bilo kao iz filmova, ono kad se zaljubiš u poznatu facu -rekla je ona i dodala kako jeizgledao prvi susret.

- Đoleta sam upoznala u Hala Pinkiju, imala sam svoju plesnu školu. Slučajno smo se Đole i ja sreli na vratima i pitao me za neku grupu koja tu nastupa. Ja sam ga povela prema toj grupi i tad me je pitao da li hoću ja i moja grupa sa njim u Italiju. Moja nadređena mu je rekla da može. Ja sam otišla sa njim, bilo je teško jer je moj tata bio strog čovek. Ja sam sa osamnaest i po godina otišla u Italiju. Eto, dođem s Kosova i prvo naletim na njega i tako se to desilo. On je meni trebao da se desi i to je lekcija od Boga - prisetila se ona.

Iako su devedesetih godina bili najpopularniji par na Balkanu, Slađa kaže da na bini nisu bili dobar spoj.

- Đole i ja nismo imali tu komunikaciju što se tiče plesa. Ja sam sa Gagijem volela da igram i sa Sanijem. Sa Đoletom nikad nisam volela da igram, kao par nismo imali tu energiju za ples. Đole je više voleo sa drugim devojkama nego sa mnom da pleše - šokirala je pevačica.

Na kraju se osvrnula na raspodelu obaveza u njihovom braku, ističući da joj je oduvek falila njegova potvrda i pohvala, iako je podnela najveći teret organizacije.

- Đole je bio spokojan jer je znao da ima lidera ko će da vodi računa o svemu. On je bio dobar za finansije, ja za organizaciju. Ja sam bila ta koja je sve živo radila ali to je sada nebitno. Meni ne treba pohvala od nikoga. Đole je umeo da pohvali, ali mi je uvek falila da potvrda i pohvala od njega. Imao je lepe i muške stvari za osvajanje. Jeo je ružu zbog mene, ja sam kuvala pasulj u 5 ujutru zbog njega. Kažu da kada tražiš partnera gledaš da liči na svog oca. On je bio strog, kao i moj otac. Živeli smo lepo, ali u jednom trenutku sam shvatila da tu meni nije mesto - zaključila je Slađa u emisiji kod Lune Đogani.

