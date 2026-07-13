Saudijska Arabija je saopštila da je njena protivvazdušna odbrana u ponedeljak uveče presrela balističke rakete koje su Huti pobunjenici lansirali prema jugu zemlje, dok su iz Jemenastigli izveštaji da su pobunjenici, koje podržava Iran, gađali saudijske aerodrome hipersoničnim raketama.

Napadi su navodno izvedeni kao odgovor na saudijske udare na aerodrom u Sani, prestonici Jemena koja se nalazi pod kontrolom Huta.

Prema jednom izveštaju, rakete su bile usmerene ka vazduhoplovnoj bazi "Kralj Halid" i vazduhoplovnoj bazi "Princ Sultan" u Saudijskoj Arabiji.

Medij Sabereen News, koji je povezan sa proiranskim milicijama u Iraku, odvojeno je izvestio da je napad bio usmeren i na Međunarodni aerodrom Abha na jugu Saudijske Arabije. Visoki zvaničnik Huta Hezam al-Asad uputio je oštru pretnju posle lansiranja raketa.

- Sami su otvorili vrata pakla - rekao je on.

- Rekli smo im: "Ili će postojati avio-kompanije, aerodromi, luke, vozovi, naftne kompanije, brodovi, pomorske linije, investicije i razvoj za sve, ili neće biti ničega ni za koga.“

(Ynet)



