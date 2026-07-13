Saudijska Arabija je saopštila da je njena protivvazdušna odbrana u ponedeljak uveče presrela balističke rakete koje su Huti pobunjenici lansirali prema jugu zemlje, dok su iz Jemenastigli izveštaji da su pobunjenici, koje podržava Iran, gađali saudijske aerodrome hipersoničnim raketama.

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Napadi su navodno izvedeni kao odgovor na saudijske udare na aerodrom u Sani, prestonici Jemena koja se nalazi pod kontrolom Huta.

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Prema jednom izveštaju, rakete su bile usmerene ka vazduhoplovnoj bazi "Kralj Halid" i vazduhoplovnoj bazi "Princ Sultan" u Saudijskoj Arabiji.

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Medij Sabereen News, koji je povezan sa proiranskim milicijama u Iraku, odvojeno je izvestio da je napad bio usmeren i na Međunarodni aerodrom Abha na jugu Saudijske Arabije. Visoki zvaničnik Huta Hezam al-Asad uputio je oštru pretnju posle lansiranja raketa.

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- Sami su otvorili vrata pakla - rekao je on.

- Rekli smo im: "Ili će postojati avio-kompanije, aerodromi, luke, vozovi, naftne kompanije, brodovi, pomorske linije, investicije i razvoj za sve, ili neće biti ničega ni za koga.“

(Ynet)
 
 