Maskirane osobe osumnjičene su da su sinoć iz jednog marketa u Klini ukrale oko 20.000 evra, nakon što su u objekat ušle tako što su oštetile deo zida.

Slučaj je potvrdio portparol Osnovnog tužilaštva u Peći, Škodran Nikči, navodeći da su osumnjičeni u objekat ušli nakon što su probili, odnosno oštetili deo zida.

Na lice mesta izašle su policijske jedinice, a o slučaju je obavešten i tužilac.

Istraga je u toku, dok za sada nema informacija o identitetu osumnjičenih niti o eventualnim hapšenjima.

(Kossev)