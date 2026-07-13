Svi su državljani Srbije, četrnaestoro ih je zadržano na lečenju u Risnu, petoro na Odeljenji intenzivne terapije, dok su ostali zbrinuti na ortopedskom i neurohirurškom odeljenju. Devet osoba zadobilo je teške telesne povrede.

Jedno dete je nakon kardiorespiratornog kolapsa reanimirano i, zbog težine povreda, prebačeno je u Klinički centar Crne Gore u Podgorici. Povređenima je pružena sva neophodna medicinska pomoć, a u njihovom zbrinjavanju angažovana je kompletna raspoloživa medicinska infrastruktura Boke i Crne Gore. U nesreći je, nažalost, zbog zadobijenih povreda preminula jedna mlada ženska osoba.

Podsetićemo, iz Uprave policije saopšteno je juče da se saobraćajna nesreća dogodila u mestu Lipci, na magistralnom putu Lipci–Grahovo, u nedelju u 13.10 časova. Do saobraćajne nesreće je došlo tako što je mini-bus, koji se kretao iz pravca Nikšića, udario u kamenu kosinu uz sami put, sa desne strane kolovoza, usled čega je došlo do prevrtanja vozila.

Povređeno je 17 putnika, koji su transportovani u bolnicu „Vaso Ćuković“ u Risnu radi pružanja lekarske pomoći. Od 17 povređenih putnika, u međuvremenu je od zadobijenih povreda preminulo jedno punoletno lice ženskog pola. Mini-busom je upravljao Lj. M. (68) iz Kotora, od kojeg su policijski službenici uzeli izjavu o okolnosti zbog kojih je došlo do nesreće, saopšteno je iz policije.

Povređene su do bolnice u Risnu prevezle ekipe Zavoda za hitnu medicinsku pomoć iz Kotora, Herceg Novog, Budve i Nikšića.