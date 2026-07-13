Posle prijatnog letnjeg dana tokom kojeg su temperature u pojedinim delovima Srbije dostigle i 30 stepeni, vremenske prilike do kraja dana neće se značajnije menjati.



Prema najnovijoj prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), očekuje se promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, dok je kratkotrajna kiša moguća tek ponegde u brdsko-planinskim predelima zemlje.

S obzirom na to da će biti uslova i za grmljavinske nepogode, treba redovno pratiti državne i nadležne službe i ponašati se u skladu sa njihovim najavama i upozorenjima.

Superćelije: Uslov koji je gotovo ispunjen

Meteorolog Ivan Ristić upozorio je da je druga dekada najrizičnija kada su u pitanju superćelijske oluje.

- Druga dekada će biti najrizičnija kada su u pitanju superćelijske oluje, jer se mora brzo zagrejati i sredinom meseca biti blizu 30 stepeni, što znači da će biti ispunjen jedan od kriterijuma za superćelijsku oluju temperatura mora viša od 27 stepeni - kaže Ristić.

Ristić je ipak dodao i praktično upozorenje za sve one koji misle da ih superćelija neće dohvatiti. Čak i ako ne dođe do najgore varijante, redovni pljuskovi s gradom i olujnim vetrom mogu biti jednako razorni za one koji se nađu na udaru.

- Čak i ako izostanu superćelijske oluje, treba upozoriti na dosta pljuskova, kiše, lokalno sa gradom, jakim olujnim vetrom, što će za mesto u kome se dogodi biti kao superćelijska oluja."

RHMZ: Ovi datumi su najrizičniji

Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) objavio je detaljnu prognozu u kojoj su precizno navedeni dani kada postoje uslovi za vremenske nepogode. Jutarnja temperatura u navedenim periodima kreće se od 18 do 22 stepena, a dnevni maksimumi od 28 do 33, s tim da sredinom druge i treće dekade mogu dostići i 36 stepeni.