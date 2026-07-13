Kalas nije precizirala kolika je bila podrška toj meri, ali je navela da će pitanje biti prosleđeno ambasadorima država članica EU radi daljeg razmatranja mogućih koraka, prenosi Rojters.

Ona je ukazala na mišljenje pravne službe Evropske komisije prema kojem je moguće usvojiti takve mere i bez jednoglasne saglasnosti svih država članica EU.

Na okupiranoj Zapadnoj obali beleži se porast nasilja doseljenika, a u nekim slučajevima izraelski vojnici stoje skrštenih ruku u situacijama kada se ubrzano šire izraelska naselja širom te teritorije, navodi CNN.