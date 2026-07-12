Pevačica Goca Lazarević u osmoj deceniji ima telo za medalju, kako mnogi konstatuju i pišu na društvenim mrežama, a malo ko zna da je svojevremeno dobila gastritis.

Pevačica naime, danas i te kako vodi računa o ishrani, a malo ko zna da i alkohol izbegava, te pije tek povremeno, što je dobar recept za održavanje vitke linije i u poznijim godinama.

Siromaštvo i nemaština

Takođe, Goca je svojevremeno govorila o tome kako se teško živelo u njenom detinjstvu, te je mazala hleb i paštetu.

- Mi smo preko nedelje mazali paštetu i margarin na hleb. Nismo znali ništa drugo. Dok strina ne dođe. Otud i moj gastritis, koji vučem od ranog detinjstva. Moram da kažem da nikada nismo bili gladni. Čokoladu smo kupovali jednom mesečno, ono malo životinjsko carstvo - objasnila je Goca tada.

BONUS VIDEO: