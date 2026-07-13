Providna folija jedan je od najčešće korišćenih kuhinjskih pomoćnika jer pomaže da hrana duže ostane sveža i olakšava čuvanje ostataka obroka. Ipak, njena upotreba nije uvek bezbedna.

Stručnjaci sa portala Simply Recipes upozoravaju da postoje situacije u kojima providnu foliju treba izbegavati i umesto nje koristiti odgovarajuću alternativu.

Ne koristite je na visokim temperaturama

Providna folija nije namenjena izlaganju visokim temperaturama, jer može da se otopi.

Zbog toga je ne treba koristiti u:

fritezi na vruć vazduh,

rerni,

tosteru,

sporom kuvalu,

na ploči za kuvanje.

Toplota u ovim uređajima može da ošteti foliju, pa postoji rizik da dospe u hranu.

U mikrotalasnoj samo uz oprez

Iako se određene vrste providne folije mogu koristiti u mikrotalasnoj pećnici, potrebno je pridržavati se nekoliko važnih pravila.

Pre svega, koristite isključivo foliju na kojoj je jasno naznačeno da je bezbedna za upotrebu u mikrotalasnoj pećnici. Folije bez te oznake mogu da se deformišu ili otope prilikom zagrevanja.

Takođe, folija ne bi trebalo da dodiruje hranu, naročito masne namirnice koje se zagrevaju brže i dostižu više temperature.

Prilikom pokrivanja posude ostavite jedan ugao blago odignut kako bi para mogla nesmetano da izlazi. Na taj način smanjuje se rizik od topljenja plastike i prskanja sadržaja unutar mikrotalasne.

Sama nije dovoljna za zamrzivač

Providna folija dobro sprečava prodor vazduha, ali sama po sebi nije najbolji izbor za dugotrajno čuvanje hrane u zamrzivaču.

Na veoma niskim temperaturama ne pruža dovoljnu zaštitu od isušivanja i pojave takozvanih opekotina od smrzavanja, zbog kojih namirnice mogu izgubiti kvalitet, ukus i teksturu.

Najbolje je da hranu prvo umotate u providnu foliju, a zatim dodate još jedan zaštitni sloj – aluminijumsku foliju ili kesu za zamrzavanje sa zatvaračem. Tako će namirnice biti bolje zaštićene od vazduha i niskih temperatura, a duže će zadržati svežinu.