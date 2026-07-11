Voditeljka Marija Egelja otkrila je recept za vitku liniju, te lakim trikovima uspeva da održi titulu jedne od najzgodnijih.

Naime, kako je objasnila, ona kombinuje nekoliko namirnica i lake obroke, koji su pre svega zdravi, te ne dobija na kilaži ,a recepte je podelila i sa drugima.

-Dok mnoge njene koleginice drže rigorozne dijete i broje svaku kaloriju, Marija je preveslala sistem. Na mom stolu se redovno nalaze domaća slanina, sir i luk. Nemam posebne režime ishrane", samo lake trikove - rekla je ona jednom prilikom.

Otkrila kako sve stiže

Inače, Egelja je otvoreno govorila o tome kako uspeva da balansira između porodice i posla, a tako da sve stigne.

-Najbitnija je organizacija i da imate supruga uz sebe kao podršku i pomoć. Tako da uz dobru organizaciju i dobru decu, svi slušaju i sve je lakše. Ja sam dobro, hvala Bogu, kao i prvi put posle tog prvog porođaja brzo mi je prošao taj proces oporavka. Za sada smo u dobrom ritmu i nadam se da će tako i ostati.

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