Stanovnici sela Vlkolinec u Slovačkoj toliko su nezadovoljni masovnim turizmom da traže da njihovo mesto bude skinuto sa Liste svetske baštine UNESCO-a.

Selo sa 14 stanovnika i 100.000 turista

Ovo izolovano selo u Karpatskim planinama poznato je po izuzetno očuvanom kompleksu od 45 tradicionalnih drvenih kuća i od 1993. godine se nalazi pod zaštitom UNESCO-a.

Iako se ovaj status nekada smatrao velikom čašću, meštani danas tvrde da im je pretvorio dom u, kako kažu, „mrtvi muzej na otvorenom“.

Selo godišnje poseti i do 100.000 turista, dok u njemu danas živi svega 14 stanovnika.

"Ovo je noćna mora"

Pre trideset godina u Vlkolincu je živelo sedam porodica sa ukupno 27 stanovnika. Danas su ostale samo četiri porodice, dok su mnoge kuće pretvorene u vikendice i kuće za odmor koje veći deo godine zjape prazne, dok se ulicama svakodnevno kreću grupe turista.

Preostali meštani kažu da se osećaju kao da žive u „turističkom zoološkom vrtu“. Posetioci često ulaze u njihova privatna dvorišta, zaviruju kroz prozore i fotografišu njihove domove bez dozvole.

Jedan od stanovnika izjavio je: "UNESCO nas je pretvorio u turistički zoološki vrt. Ono što je trebalo da bude čast postalo je ne samo teret, već prava noćna mora.“

Stroga pravila otežavaju svakodnevni život

UNESCO navodi da je Vlkolinec pod „najvišim stepenom zaštite kulturnih spomenika“, zbog čega je nova gradnja zabranjena, a gotovo sve građevine u selu imaju status nacionalnih kulturnih dobara.

Međutim, upravo ta stroga pravila izazivaju najveće nezadovoljstvo među meštanima. Tvrde da više ne mogu da žive onako kako su njihove porodice vekovima živele – ne smeju da gaje domaće životinje niti da obrađuju zemlju kao nekada.

Kada žele da poprave kuću, kažu da je potrebno odobrenje za gotovo svaki detalj.

„Svaki ekser, svaka daska i svaki crep moraju da budu odobreni“, žale se stanovnici.

Najstariji meštanin sela, Anton Sabuča, rekao je za slovački list Denník N: „Neka nas slobodno skinu sa UNESCO-ove liste. Živeli bismo mnogo bolje. Zbog strogih pravila više ne možemo da držimo životinje niti da obrađujemo zemlju kao nekada.“

Sabuča je čak postavio rampu ispred svoje kuće i table sa natpisima „Privatan posed – zabranjen ulaz“ i „Fotografisanje zabranjeno“, ali ni to nije sprečilo radoznale posetioce.

Tradicionalna arhitektura

UNESCO opisuje Vlkolinec kao najbolje očuvanu i najkompletniju celinu tradicionalne narodne arhitekture u ovom delu Evrope. Selo čine autentične drvene kuće sa pomoćnim objektima, drveni zvonik, kao i zidane zgrade crkve i škole.

Organizacija je još 1997. godine odobrila 10.000 dolara međunarodne pomoći za obnovu sela, dok se danas njegovo održavanje uglavnom finansira prihodima od turizma.

Posledice masovnog turizma

Ipak, UNESCO priznaje da je Vlkolinec posebno osetljiv na posledice masovnog turizma.

Navedeno je da veliki broj posetilaca remeti svakodnevni život stanovnika i doprinosi povećanju broja privremenih vlasnika kuća, dok broj stalnih meštana nastavlja da opada, piše Express.