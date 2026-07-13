Stanovnici sela Vlkolinec u Slovačkoj toliko su nezadovoljni masovnim turizmom da traže da njihovo mesto bude skinuto sa Liste svetske baštine UNESCO-a.

Selo sa 14 stanovnika i 100.000 turista

Ovo izolovano selo u Karpatskim planinama poznato je po izuzetno očuvanom kompleksu od 45 tradicionalnih drvenih kuća i od 1993. godine se nalazi pod zaštitom UNESCO-a.

Iako se ovaj status nekada smatrao velikom čašću, meštani danas tvrde da im je pretvorio dom u, kako kažu, „mrtvi muzej na otvorenom“.

Selo godišnje poseti i do 100.000 turista, dok u njemu danas živi svega 14 stanovnika.

"Ovo je noćna mora"

Pre trideset godina u Vlkolincu je živelo sedam porodica sa ukupno 27 stanovnika. Danas su ostale samo četiri porodice, dok su mnoge kuće pretvorene u vikendice i kuće za odmor koje veći deo godine zjape prazne, dok se ulicama svakodnevno kreću grupe turista.

Preostali meštani kažu da se osećaju kao da žive u „turističkom zoološkom vrtu“. Posetioci često ulaze u njihova privatna dvorišta, zaviruju kroz prozore i fotografišu njihove domove bez dozvole.

Jedan od stanovnika izjavio je: "UNESCO nas je pretvorio u turistički zoološki vrt. Ono što je trebalo da bude čast postalo je ne samo teret, već prava noćna mora.“

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Stroga pravila otežavaju svakodnevni život

UNESCO navodi da je Vlkolinec pod „najvišim stepenom zaštite kulturnih spomenika“, zbog čega je nova gradnja zabranjena, a gotovo sve građevine u selu imaju status nacionalnih kulturnih dobara.

Međutim, upravo ta stroga pravila izazivaju najveće nezadovoljstvo među meštanima. Tvrde da više ne mogu da žive onako kako su njihove porodice vekovima živele – ne smeju da gaje domaće životinje niti da obrađuju zemlju kao nekada.

Kada žele da poprave kuću, kažu da je potrebno odobrenje za gotovo svaki detalj.

„Svaki ekser, svaka daska i svaki crep moraju da budu odobreni“, žale se stanovnici.

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Najstariji meštanin sela, Anton Sabuča, rekao je za slovački list Denník N: „Neka nas slobodno skinu sa UNESCO-ove liste. Živeli bismo mnogo bolje. Zbog strogih pravila više ne možemo da držimo životinje niti da obrađujemo zemlju kao nekada.“

Sabuča je čak postavio rampu ispred svoje kuće i table sa natpisima „Privatan posed – zabranjen ulaz“ i „Fotografisanje zabranjeno“, ali ni to nije sprečilo radoznale posetioce.

Tradicionalna arhitektura

UNESCO opisuje Vlkolinec kao najbolje očuvanu i najkompletniju celinu tradicionalne narodne arhitekture u ovom delu Evrope. Selo čine autentične drvene kuće sa pomoćnim objektima, drveni zvonik, kao i zidane zgrade crkve i škole.

Organizacija je još 1997. godine odobrila 10.000 dolara međunarodne pomoći za obnovu sela, dok se danas njegovo održavanje uglavnom finansira prihodima od turizma.

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Posledice masovnog turizma

Ipak, UNESCO priznaje da je Vlkolinec posebno osetljiv na posledice masovnog turizma.

Navedeno je da veliki broj posetilaca remeti svakodnevni život stanovnika i doprinosi povećanju broja privremenih vlasnika kuća, dok broj stalnih meštana nastavlja da opada, piše Express.