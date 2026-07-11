Voditeljka Suzana Mančić fotografisala se u kolima nakon što je krenula na put, pa je pokazala lice koje je bilo skroz bez trunke šminke.

Naime, bivša loto devojka pokupila je brojne komplimente na račun svog izgleda, te su je mahom žene hvalile da odlično izgleda za svoje godine.

Suzana je pratiocima na mrežama poželela prijatan vikend, a poznato je i da ima kuću van Beograda, koju sređuje, te je rad u prirodi i te kako raduje.

- To je moje utočište, kad odem tamo, resetujem se za dva sata i osećam se kao da sam provela sedam dana na odmoru. Nije lako održavati deset ari, to je veliki posao ako hoćeš da imaš lepu travu i cveće, voćke. Komšije mi pomažu koliko im vreme dozvoljava, a i ćerke i ja odemo često i sređujemo, i priznajem da mi okopavanje ašovom jedina rekreacija - rekla je voditeljka ranije za Blic.

Roditelji su kupili imanje

Inače, Suzana tvrdi da je plac dobila, te ga sada sređuje po svojoj meri.

-Moji roditelji su to mesto kupili pre punih pedeset godina, divno je, tiho i zavučeno, povremeno prođe po neka srna, ima i fazana. Imam trešnje, jabuke i kruške, koje ne prskam pa nažalost slabo rađaju. Letos sam iz Grčke donela dve mladice kestena, koje sam nedavno zasadila, pošto kažu da je pravo vreme za njihovu sadnju kasna jesen.

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