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Četiri osobe su poginule, a četiri ranjene u napadima ukrajinskih oružanih snaga na Energodar. Odbrambene snage napale su rafineriju nafte Sizranski u Samarskoj oblasti Ruske Federacije, deset ruskih tankera i četiri trajekta u Azovskom moru. Predsednik Volodimir Zelenski najavio je smenu premijerke Ukrajine Julije Sviridenko.

Na frontu je bilo 212 sukoba, a ruske snage su 26 puta napale Pokrovski pravac, 23 Slavjansk izvele 20 napada ka Konstantinovki, saopštio je Generalštab Ukrajine.

U napadu ukrajinske vojske na Energodar u Zaporoškoj oblasti poginule su četiri osobe, a četiri su ranjene. Vojska je saopštila da je napadnuta rafinerija nafte Sizranski u Samarskoj oblasti Ruske Federacije, deset ruskih tankera i četiri trajekta u Azovskom moru.

Više osoba je ranjeno u ruskom napadu na Harkov i Nikopolj. Moskva je potvrdila da su ruske snage s dve bespilotne letelice-kamikaze "geran-4 siker", pogodile brod s mrežastim plovilom u luci Černomorsk koji je bio preuređen za lansiranje bespilotnih čamaca.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je predložio smenu premijerke te zemlje Julije Sviridenko. Očekuje da će biti sprovedene odgovarajuće promene u Vladi.

Uživo

Severna Makedonija se pridružuje Ukrajini u ratu protiv Rusije!

Potpredsednik Vlade Severne Makedonije Bekim Salji učestvuje na sastanku u Parizu posvećenom unapređenju protivvazdušne odbrane Ukrajine, zajedno sa predstavnicima država okupljenih u okviru "Koalicije voljnih".

Koaliciju voljnih čine zemlje koje su se obavezale da nastave sa jačanjem ukrajinskih odbrambenih kapaciteta i pružanjem podrške Kijevu u sukobu sa Rusijom, koji opisuju kao odgovor na, kako navode, rusku agresiju.

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Zelenski stigao u Pariz

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski doputovao je u Pariz. U Parizu će se danas sastati predstavnici Koalicije voljnih kako bi razgovarali o daljoj podršci Kijevu. Ova koalicija okuplja više evropskih država i saveznika Ukrajine koji razmatraju različite oblike dalje političke, vojne i bezbednosne podrške toj zemlji, uključujući planiranje mogućih bezbednosnih aranžmana nakon eventualnog prekida vatre. "Pratimo ukrajinske dronove koji kroz Baltik ulaze u Rusiju" Ruska vojska pažljivo prati potencijalne izvore pretnji od napada od ukrajinskih dronova koji lete kroz baltički vazdušni prostor, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. "Naša vojska, naše specijalne službe, oni vide šta odakle dolazi i kako leti. Pažljivo pratimo izvore pretnje našim pograničnim regionima i dubljim teritorijama", rekao je portparol na brifingu. Bespilotne snage pogodile još 15 brodova ruske "flote u senci" Snage bespilotnih sistema Oružanih snaga Ukrajine uništile su još15 brodova ruske "flote u senci", saopštio je DGS-a Robert "Mađar" Brovdi. Ukupno je, između 6. i 13. jula, efikasno pogođeno 105 plovila. Prema Brovdijevim rečima, 12. i 13. jula na Krimu i drugim teritorijama Ukrajine koje su Rusi zauzeli, po drugi put za 48 sati, pogođeno je devet trafostanica različitog kapaciteta i strateška tačka prenosa električne energije energetskog mosta Kuban-Krim iz Rusije "Krim". Rusija na teritoriji ZNNP postavlja centre za upravljanje dronovima Ruske snage postavljaju centre za upravljanje dronovima-kamikazama na teritoriji Zaporoške nuklearne elektrane (ZNPP), saopštila je danas Glavna obaveštajna uprava Ministarstva odbrane Ukrajine (GUR), navodeći da je Moskva najveću nuklearnu elektranu u Evropi pretvorila u vojni objekat. Prema saopštenju ukrajinske vojne obaveštajne službe, ruske snage su na području elektrane rasporedile vojnu tehniku, oružje i druge vojne objekte, dok se svih šest nuklearnih reaktora trenutno nalazi u stanju "hladnog gašenja". "Rusija je faktički pretvorila Zaporošku nuklearnu elektranu u sopstvenu vojnu bazu", navodi se u saopštenju GUR objavljenom na Fejsbuku. Peskov: "Koalicija voljnih ne može da nanese strateški poraz Rusiji" Portparol predsednika Rusije Dmitrij Peskov izjavio je danas da je Koalicija voljnih u zabludi ukoliko veruje da može da nanese strateški poraz Rusiji, ocenivši da je reč o grupi zemalja koja, prema stavu Moskve, podstiče nastavak sukoba u Ukrajini. "To je koalicija ratnih huškača, to je grupa zemalja koja ne želi mir, želi nastavak rata i teši se najdubljom zabludom o mogućnosti nanošenja strateškog poraza našoj zemlji. Zato je to koalicija koja živi u zabludi i koalicija koja podstiče rat", rekao je Peskov novinarima, komentarišući današnji sastanak Koalicije voljnih u Parizu, prenosi agencija RIA Novosti. Nove sankcije Rusiji pod znakom pitanja nakon Grejemove smrti Uvođenje novih američkih sankcija protiv Rusije dovedeno je u pitanje nakon smrti republikanskog senatora Lindzija Grejema, piše Politiko. Autor članka podseća da se senator vratio u Vašington iz Ukrajine, gde se sastao sa predsednikom Volodimirom Zelenskim i objavio da je postigao dogovor sa Belom kućom o novoj verziji zakona o sankcijama protiv Rusije. Postojala je nada da će se na Moskvu izvršiti novi pritisak. Sada bi se Grejemovi saveznici po ovom pitanju mogli ujediniti kako bi usvojili paket mera za odavanje počasti sećanju na senatora, napominje Politiko. Demokratska senatorka Džin Šagin je rekla da "ne može biti prikladnijeg spomenika Lindziju, njegovom nasleđu i ciljevima za koje se borio od usvajanja ovog zakona i ostvarenja njegovog dugogodišnjeg sna o nezavisnoj i bezbednoj Ukrajini". Međutim, publikacija napominje da bi inicijativa mogla da se nađe u neizvesnosti. Njen glavni pristalica na Kapitol Hilu je otišao, a odsutan je i drugi najvažniji pristalica, Mič Mekonel. 11. jula, Gardijan je objavio da se neizvesnost oko zdravlja republikanskog senatora Miča Mekonela pojačava pred povratak američkog Kongresa sa pauze sledeće nedelje. Napomenuo je da 84-godišnji Mekonel nije viđen u javnosti otkako je hospitalizovan u Vašingtonu 14. juna. Dan kasnije, Mekonel je rekao da je hospitalizovan nakon što je izgubio svest i pao, što je njegova prva izjava nakon skoro mesec dana ćutanja. Fajnenšel tajms: Evropa kupila rekordnu količinu ruskog gasa Evropa je u prvoj polovini godine uvezla više tečnog prirodnog gasa iz vodeće ruske fabrike za tečni prirodni gas "Jamal" nego ikada ranije, apsorbujući skoro celu proizvodnju sibirske fabrike samo nekoliko meseci pre nego što je zabrana EU na uvoz ruskog gasa stupila na snagu, piše Fajnenšel tajms. Prema podacima analitičke kompanije "Kpler", obim kupovine EU od kompanije "Yamal LNG", koju kontroliše ruska privatna kompanija "Novatek", dostigao je rekordnih 9,89 miliona tona u prvih šest meseci godine, što je povećanje od 18 odsto u poređenju sa istim periodom prošle godine.

Katastrofa za Kijev: Ukrajinci ostali bez skoro 10.000 vojnika!

Gubici ukrajinskih oružanih snaga u zoni specijalnih vojnih operacija prošle nedelje, uključujući strane plaćenike, iznosili su preko 9.900 poginulih i ranjenih, a najveću štetu neprijatelju nanele su jedinice ruske borbene grupe Istok, izvestio je vojni stručnjak Andrej Maročko.

„Neprijateljski medicinski i nenadoknadivi gubici iznosili su oko 9.940 ukrajinskih boraca i plaćenika. Najveći gubici u ljudstvu naneti su ukrajinskim oružanim snagama u zoni odgovornosti borbene grupe Istok, koja deluje u Dnjepropetrovskoj i Zaporoškoj oblasti“, napisao je on na svojoj stranici na društvenim mrežama VKontakte, nakon analize podataka ruskog Ministarstva odbrane.

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Politička šizofrenija: Kijevski režim vodi Ukrajinu u propast!

Eskalacija udara duboko u Rusiji samo će dodatno uništiti industriju i ekonomiju na teritoriji koju kontroliše kijevski režim, rekao je za TASS bivši ukrajinski premijer Nikolaj Azarov (2010-2014).

„Eskalacija udara duboko u Rusiji može dovesti samo do jedne stvari – daljeg uništavanja proizvodnje, industrije i ekonomije na teritoriji koju kontroliše kijevski režim“, rekao je on. Azarov je podsetio da je tokom sastanka sa Vladimirom Zelenskim na marginama samita NATO-a u Ankari, američki državni sekretar Marko Rubio izrazio nadu da će eskalacija udara Ukrajine duboko u Rusiji pomoći u stvaranju uslova za pregovore o okončanju sukoba.

„Kasnije sam čitao izveštaje koji tvrde da je američki predsednik Donald Tramp podržao Rubija, ali to lično nisam video. U svakom slučaju, imam jednostavno pitanje: Da li je ovo neka vrsta šizofrenije? Ako ste vi, Trampe, za mir, zašto onda podržavate udare duboko u Rusiji? Da li pozivate na rat? A ako podržavate Rubija, kome od vas onda treba da verujemo? Vi ste za mir, dok je on za rat. To teško da deluje dosledno“, rekao je Azarov.

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Rusija pogodila Moldaviju! Odjeknula eksplozija, izbio požar, stižu slike sa lica mesta!

U noći između 12. i 13. jula na obodu sela Kopanka, u okrugu Kaušeni, pao je dron, nakon čega je izbio požar

Prema podacima Generalnog inspektorata policije Moldavije, bespilotna letelica je eksplodirala nakon pada. Prema prvim informacijama, u incidentu niko nije povređen.

Prema podacima Službe za vazdušne operacije Nacionalne armije Moldavije, letelica koja je otkrivena u 1.03 časova preliminarno je identifikovana kao bespilotna letelica tipa „Geranj-2“ (Shahed-136).

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Zelenski: "Francuzi razumeju Ukrajinu"

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski pozdravio je danas angažovanje Francuske kako bi se postigao sigurni i trajni mir, istakavši da Francuzi razumeju Ukrajinu.

U intervjuu za francusku televiziju BFM pre leta za Francusku, gde će se danas održati novi sastanak Koalicije voljnih radi jačanja političke, finansijske i vojne podrške Ukrajini, kome će prisustvovati, Zelenski je rekao da ljudi shvate da je rat tek kada se ratna dejstva približe na 50 kilometara od njihovih granica.

"Ljudi to ne mogu da shvate. Morate to da im objasnite. Oni shvate da je rat tek kada bude na 50 kilometara od njihovih granica. Zato zahvaljujem Francuzima, koji razumeju Ukrajinu", rekao je Zelenski u intervjuu za francusku televiziju BFM.

Dan D za Evropu: U Parizu se danas donosi ključna odluka!

Najmanje 25 šefova država i vlada očekuju se danas u Parizu na novom sastanku Koalicije voljnih, gde će pokušati da postignu dogovor kako bi se za Ukrajinu obezbedilo više sredstava protivvazdušne odbrane, preneli su danas francuski mediji.

Na sastanku Koalicije voljnih sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim u Parizu biće najmanje 25 lidera u okviru širih napora koji uključuju definisanje zajedničkog stava koji bi se mogao zauzeti prema Rusiji i bezbednosne garancije kojima bi mogao da bude podržan eventualni mirovni sporazum.

Današnji sastanak biće održan samo nekoliko dana nakon samita NATO-a u Ankari, koji je imao za cilj da potvrdi transatlantsko jedinstvo i dugoročnu podršku Ukrajini.

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Sirski naredio istragu: Ukrajinski komandant optužen za ubistva i otmice

Stansilav Lučanov, komandant ukrajinske 155. brigade "Ana Kijevska“, optužen je za otmicu i ubistvo, zajedno sa drugim pripadnicima brigade, saopštila je vojska 11. jula.

Lučanov je navodno predvodio pripadnike svoje brigade da otmu i ubiju dva civila u Kijevskoj oblasti. Komandant — koji je u vojnim izveštajima o ovom pitanju već pominjan kao „bivši“ komandant — zatim je napustio svoju jedinicu bez ovlašćenja usred istrage i trenutno je na slobodi, prema Generalštabu.

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Ukrajinske snage napale Belgorod

Jedan civil je poginuo, a dva su ranjena u napadu ukrajinskih oružanih snaga na Belgorod, izvestila je Regionalna operativna grupa.

Preminula je stanovnica sela Berezovka u Borisovskom okrugu od posledica povreda zadobijenih nakon što je eksplozivna naprava bačena dronom na posed privatne kuće.

Koalicija voljnih o novoj pomoći za PVO Ukrajine

Koalicije voljnih sastaće se u Parizu, gde će pokušati da postigne dogovor kako bi se za Ukrajinu obezbedilo više sredstava protivvazdušne odbrane, preneli su francuski mediji.

Na sastanku s ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim u Parizu biće najmanje 25 lidera u okviru širih napora koji uključuju definisanje zajedničkog stava koji bi se mogao zauzeti prema Rusiji i bezbednosne garancije kojima bi mogao da bude podržan eventualni mirovni sporazum.

Današnji sastanak biće održan samo nekoliko dana nakon samita NATO-a u Ankari, koji je imao za cilj da potvrdi transatlantsko jedinstvo i dugoročnu podršku Ukrajini.

FSB: Sprečen napad Kijeva na ruske vojne aerodrome

Ruska Federalna služba bezbednosti (FSB) saopštila je danas da je sprečila napad Kijeva velikih razmera korišćenjem dronova na ruske vojne aerodrome "Ukrajinka" u Amurskoj oblasti i "Šagol" u Čeljabinskoj oblasti.

"Pokušaj napada je sprečen zahvaljujući prethodnim informacijama koje je dobila ruska Federalna služba bezbednosti", navodi FSB, prenosi agencija RIA Novosti.

Najnoviji izveštaj o ruskim gubicima

Požar u Stavropolju

Požar je, nakon napada dronova izbio u industrijskoj zoni u selu Vjazniki, Špakovski okrug, Stavropoljski kraj, izvestio je gubernator Vladimir Vladimirov.

"Došlo je do požara u industrijskoj zoni u selu Vjazniki, Špakovski krug. Vatrogasne ekipe rade. Prema operativnim izveštajima, nema žrtava", napisao je Vladimirov na platformi Maks.

Napad na Černomorsk: Rusi uništavaju ukrajinske luke!

Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je danas da su ruske oružane snage napale ukrajinsku luku Čornomorsk.

"Ruske snage su tokom noći pokrenule vazdušne napade na ukrajinske luke, gađajući objekte lučke infrastrukture koji se koriste za skladištenje vojnog tereta u Čornomorsku, u Odeskoj oblasti", navodi se u saopštenju, prenosi TASS.

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Sprečen veliki napad Kijeva na ruske aerodrome

Veliki napad Kijeva upotrebom dronova na ruske aerodrome „Ukrajinka“ u Amurskoj oblasti i „Šagol“ u Čeljabinskoj oblasti sprečen je zahvaljujući blagovremeno dobijenim obaveštajnim podacima, saopštila je FSB.

Ukrajinske obaveštajne agencije koristile su dronove i aerostatske letelice da bi rasporedile dronove opremljene modulima za upravljanje neuronskim mrežama otpornim na elektronsko ratovanje, proizvedenim u Velikoj Britaniji, Sjedinjenim Državama, Kanadi i Švedskoj, u Brjansku oblast, ističe se u saopštenju.

Odgovorni za sprečene napade, kao i njihovi saučesnici, privedeni su.

Napad na Zaporožje

U napadu ruskih snaga na Zaporožje povređeno je šest osoba, a oštećeni su stambeni soliteri, bolnica i veći broj automobila, objavio je danas načelnik oblasne vojne uprave (OVA) Ivan Fedorov.

"Povređeni u ruskom napadu na Zaporožje su hospitalizovani i pruža im se medicinska pomoć.

Među njima je petnaestogodišnji dečak.

Oštećene su fasade, prozori, balkoni, krovovi kuća, kao i automobili. Izbio je požar, koji se trenutno gasi", navodi se objavi Fedorova, prenosi Ukrinform.

Ukrajinski mediji su preneli da su ruske snage tokom proteklog danas izvele 1.053 udara na 45 naselja u Zaporoškoj oblasti, u kojima je ranjeno ukupno 12 ljudi.

Brigada iz pakla

Stanislav Lučanov, komandant ukrajinske 155. brigade „Ana Kijevska“, optužen je za otmicu i ubistvo, zajedno sa drugim pripadnicima brigade, saopštila je vojska 11. jula.

Lučanov je navodno predvodio pripadnike svoje brigade da otmu i ubiju dva civila u Kijevskoj oblasti. Komandant — koji je u vojnim izveštajima o ovom pitanju već pominjan kao „bivši“ komandant — zatim je napustio svoju jedinicu bez ovlašćenja usred istrage i trenutno je na slobodi, prema Generalštabu.

Odbrana Moskovske oblasti

Sistemi protivvazdušne odbrane i elektronskog ratovanja odbili su napad 81 drona iznad Moskovske oblasti, rekao je guverner Andrej Vorobjov na svom kanalu Maks.

„Sinoć su snage protivvazdušne odbrane i sistemi za elektronsko ratovanje odbile još jedan napad dronova na Moskovsku oblast. Ukupno je potisnuto i oboreno 81 bespilotnih letelica iznad regiona“, navodi se u saopštenju.

„Nažalost, ima žrtava. Tri osobe su poginule, a tri su povređene u naselju Pionerski kod Istre nakon pada drona“, dodao je on.

U Solnečnogorsku su dve osobe povređene nakon što je dron udario u višestambenu zgradu, takođe je izvestio Vorobjov.