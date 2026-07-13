Koncert Alena Islamovića u gradu Zavidovići naprasno je otkazan zato što je pevač prethodno nastupao u Srbiji.

Odluku su doneli organizatori događaja nakon vesti da je pevač rodom iz Bosne i Hercegovine nastupao u Kraljevu tokom obeležavanja navodnog genocida u Srebrenici.

Oni su dodali da zbog koncerta u Srbiji pevaču nije mesto na manifestaciji koju organizuje Grad Zavidovići.

- Smatramo da nakon takvog postupka Alenu Islamoviću nije mesto na manifestaciji kojoj je pokrovitelj Grad Zavidovići - istakli su.

Na kraju su dodali da će javnost blagovremeno obavestiti o novom izvođaču koji će nastupiti umesto Alena Islamovića.

Alo/Avaz

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