Dragomir Despić Desingerica mnogima je bio omiljeni član žirija Pinkovih zvezda, ali to bi sada moglo da se promeni.

Reper navodno od sledeće sezone neće biti deo ovog šoua, jer se još uvek ništa nije dogovorio sa čelnicima Pinka.

Prema priči dobro upućenog izvora, u novoj sezoni Pinkovih zvezda kao člana žirija nećemo više gledati Desingericu.

- Desingerica je još pre nekoliko meseci doneo odluka da više ne želi da bude u žiriju ovog takmičenja. Bilo mu je zanimljivo ovih 10 meseci, ali i prenaporno, i njemu to više nije potrebno. Zbog ovog žiriranja morao je da potpuno promeni svoje životne navike, da ustaje rano i da se sređuje, da ceo dan bude na snimanjima do kasno uveče, da radi s kandidatima, ali i da nastupa i završava sve druge privatne obaveze. On taj tempo više ne može da izdrži, pa je kolegama, ali i produkciji jasno stavio do znanja da na njega ne računaju u novoj sezoni. Ovo je bilo veliko iznenađenje za sve jer se super snašao. Njegovi komentari, doskočice, svađe i prozivke donosili su odličan rejting, ali sada je tome kraj - priča izvor, pa nastavlja:

- Kad je produkciji saopštio svoju odluku, pokušali su da ga odgovore od nje i predložili da dobro razmisli tokom leta. On im je jasno rekao da nema tih para i uslova da opet učestvuje u svemu. Posebno mu je drago što je pobednik ove sezone bio njegov kandidat, tako da je svima pokazao šta ume i zna, iako su ga mnogi iz žirija potcenjivali od prvog trenutka kad se saznalo da će i on biti mentor ove sezone. Sad odlazi punog srca. Želi da se odmori od svega i da se posveti pesmama i nastupima, to mu je sad prioritet. Možda se u narednim mesecima i desi neko čudo pa se predomisli, ali zasad je njegova odluka konačna - ispričao je izvor za Kurir.

"Nišra nismo precizirali"

Ovim povodom se oglasio i Desingerica i nagovestio da su priče možda tačne.

- Pa ništa nismo potpuno precizirali za sledeću sezonu, samo neke uopštene stvari - kratko je rekao.

Alo/Kurir

BONUS VIDEO: