Modni fotograf Dejan Milićević se svojevremeno oprobao i kao pevač, a u muzičkim vodama se nije dugo zadržao.

Objavio je jedan muzički album na kom su mu prateće vokale pevali Željko Joksimović, Ivana negativ i Leontina nakon čega se vratio svojoj struci.

Svojevremeno je ispričao zanimljivu priču iz detinjstva kada je voleo da peva operske arije i kada je mislio da su mu operski pevač Pavaroti, Domingo i Kareras "ortaci."

- Bio sam toliko bio siguran u svoj vokal. Meni je vladalac Merkur, a ja sam Blizanac u horoskopu. Merkur je vezan za govorništvo i sve što se radi sa glasom. Od malena sam bio ubeđan da sam Pavaroti, Plasido Domingo, da su mi to sve ortaci - rekao je Dejan tada, pa dodao:

"Majmune, šta se dereš?"

- Kada su bile porodične slave, skrivao sam se iza kaputa i pevao "O Sole Mio", arije i sve živo. Pevam ja tako iz sveg glasa i samo vidim da se u jednom trenuku kaputi razmiču i vidim babine štikle. Onda sam ugladao celu njenu figuru. Kaže mi: "Majmune, šta se dereš? Gosti misle da nekog koljemo!" i samo je zatvorila kapute - rekao je svojevremeno za Kurir.

BONUS VIDEO: