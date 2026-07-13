Nesvakidašnja vremenska pojava iznenadila je u nedelju popodne kupače na plaži u Andeju, u francuskom delu Baskije, kada je za svega nekoliko minuta došlo do dramatične promene vremena.

Kako prenose tamošnji mediji, turiste i posetioce zatekao je meteorološki fenomen poznat kao "enbata", karakterističan za baskijsku obalu. Naziv ove pojave potiče iz baskijskog jezika i označava severozapadni vetar, koji meštanima nije nepoznat, ali često iznenadi one koji prvi put borave u ovom kraju.

Za veoma kratko vreme snažni udari vetra podigli su pesak sa plaže, prevrnuli suncobrane i razneli peškire, ostavljajući utisak da je počela prava letnja oluja.

Sve koji su spas od visokih temperatura potražili na plaži dodatno je iznenadilo to što je temperatura vazduha pala čak 15 stepeni za samo deset minuta, uz naglo pojačanje vetra.

Iako ovakav prizor kod kupača može da izazove paniku, stručnjaci objašnjavaju da "enbata" nije opasna oluja, već kratkotrajna i iznenadna promena vremenskih prilika.

Ovaj fenomen obično donosi nagli pad temperature, povećanu vlažnost vazduha, a neretko i kratkotrajnu kišu.

Do njega dolazi kada hladan i vlažan severozapadni vetar sa Atlantskog okeana stigne do obale, izazivajući snažne udare vetra i brzu promenu vremena.

Meštani su navikli na ovu pojavu i lako je prepoznaju, dok je za turiste ona često potpuno neočekivana. Jedan od znakova da se "enbata" približava jeste velika masa oblaka koja prelazi preko planine Džaizkibel, nakon čega gotovo po pravilu stiže naglo osveženje.

Iako traje relativno kratko, "enbata" je jedan od najprepoznatljivijih meteoroloških fenomena na obali Baskije i svake godine privlači pažnju kako lokalnog stanovništva, tako i turista.