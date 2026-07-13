Bivša rijaliti učesnica Ava Karabatić obratila se putem Fejsbuka sa molbom za pomoć.

Javno je istakla da joj je potrebnapomoć u prikupljanju novca za putovanje i nove silikone.

Njena objava šokirala je mnoge, s obzirom na to da je tražila čak 15.000 evra, koliko joj je potrebno za putovanje na Maldive i nove grudi.

Kako je napisala, grudi je uradila pre 15 godina i nije ih menjala, pa je sada u opasnosti.

Ipak, kako nije bila zadovoljna novcem koji je prikupila za nekoliko sati, samo 1.000 evra, ona je javno zapretila da će objaviti snimke.

- Idemo, ljudi, uplaćujte. Tek smo na 1.000 evra, šta mogu s tim, da prostite guz*cu obrisati? Idemo jako, možete vi to mnogo bolje, a dajte malo da požurim to sve, momci. Uplaćujte više jer ću vaše fotografije i snimke koje mi šaljete u inbox biti proslediti vašim devojkama i ženama… Idemoo brzo, ne volim čekati… - šokirala je Ava.

Optužila dečka za nasilje, pa zakazala venčanje

Ava Karabatić nedavno je iznenadila javnost. Nakon što je nedavno svog verenika Lazara javno optužila za nasilje objavila je da su zakazali venčanje i da će uskoro stati pred matičara.

Na društvenim mrežama je tada objavila zajedničku fotografiju sa verenikom, na kojoj je on ljubi u obraz, a uz objavu je otkrila da je građansko venčanje zakazano za početak jula.

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