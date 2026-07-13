Najpoznatija "Loto devojka" na našim prostorima, Suzana Mančić, ima iza sebe bogatu medijsku karijeru dugu više od 50 godina, a nedavno je potpuno otvoreno progovorila o svojim primanjima i iznenadila javnost priznavši koliko iznosi njena penzija.

Kako je istakla, u životu je imala različite finansijske faze, te ume da se snađe i bez novca.

- Nekad imaš novca pa sebi priuštiš nešto što želiš, ali i nemati nije strašno. Strašno je kad nemaš za lek, za neke osnovne stvari, ali hvala Bogu, penzija stiže - izjavila je Suzana.

Ona se osvrnula i na nedavnu medijsku pompu koja je nastala kada je slučajno otkrila tačan iznos primanja koje dobija mesečno.

- Nekom sam se izlanula kolika mi je penzija, onda su portali goreli jer primam 53.000. Pa dobro, za ne daj Bože, žive ljudi od tolike penzije - objasnila je voditeljka.

"Pola sam trošila, pola stavljala sa strane"

Posle više od pola veka rada Mančićeva ne krije da je ponosna na sve što je stekla, a ključ njenog uspeha bio je u pametnom i racionalnom raspolaganju zarađenim novcem.

- Imala sam racionalni i štedljivi momenat, da ne kažem piroćanski. Pola sam trošila, pola stavljala sa strane, tako da sam u životu uglavnom sticala - iskrena je bila Suzana

Alo/Grand

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