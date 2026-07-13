Najvažnije

Četiri osobe su poginule, a četiri ranjene u napadima ukrajinskih oružanih snaga na Energodar. Odbrambene snage napale su rafineriju nafte Sizranski u Samarskoj oblasti Ruske Federacije, deset ruskih tankera i četiri trajekta u Azovskom moru. Predsednik Volodimir Zelenski najavio je smenu premijerke Ukrajine Julije Sviridenko.

Na frontu je bilo 212 sukoba, a ruske snage su 26 puta napale Pokrovski pravac, 23 Slavjansk izvele 20 napada ka Konstantinovki, saopštio je Generalštab Ukrajine.

U napadu ukrajinske vojske na Energodar u Zaporoškoj oblasti poginule su četiri osobe, a četiri su ranjene. Vojska je saopštila da je napadnuta rafinerija nafte Sizranski u Samarskoj oblasti Ruske Federacije, deset ruskih tankera i četiri trajekta u Azovskom moru.

Više osoba je ranjeno u ruskom napadu na Harkov i Nikopolj. Moskva je potvrdila da su ruske snage s dve bespilotne letelice-kamikaze "geran-4 siker", pogodile brod s mrežastim plovilom u luci Černomorsk koji je bio preuređen za lansiranje bespilotnih čamaca.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je predložio smenu premijerke te zemlje Julije Sviridenko. Očekuje da će biti sprovedene odgovarajuće promene u Vladi.

Uživo

Katastrofa za Kijev: Ukrajinci ostali bez skoro 10.000 vojnika!

Gubici ukrajinskih oružanih snaga u zoni specijalnih vojnih operacija prošle nedelje, uključujući strane plaćenike, iznosili su preko 9.900 poginulih i ranjenih, a najveću štetu neprijatelju nanele su jedinice ruske borbene grupe Istok, izvestio je vojni stručnjak Andrej Maročko.

„Neprijateljski medicinski i nenadoknadivi gubici iznosili su oko 9.940 ukrajinskih boraca i plaćenika. Najveći gubici u ljudstvu naneti su ukrajinskim oružanim snagama u zoni odgovornosti borbene grupe Istok, koja deluje u Dnjepropetrovskoj i Zaporoškoj oblasti“, napisao je on na svojoj stranici na društvenim mrežama VKontakte, nakon analize podataka ruskog Ministarstva odbrane.

Ceo tekst možete pročitati OVDE.

Politička šizofrenija: Kijevski režim vodi Ukrajinu u propast!

Eskalacija udara duboko u Rusiji samo će dodatno uništiti industriju i ekonomiju na teritoriji koju kontroliše kijevski režim, rekao je za TASS bivši ukrajinski premijer Nikolaj Azarov (2010-2014).

„Eskalacija udara duboko u Rusiji može dovesti samo do jedne stvari – daljeg uništavanja proizvodnje, industrije i ekonomije na teritoriji koju kontroliše kijevski režim“, rekao je on. Azarov je podsetio da je tokom sastanka sa Vladimirom Zelenskim na marginama samita NATO-a u Ankari, američki državni sekretar Marko Rubio izrazio nadu da će eskalacija udara Ukrajine duboko u Rusiji pomoći u stvaranju uslova za pregovore o okončanju sukoba.

„Kasnije sam čitao izveštaje koji tvrde da je američki predsednik Donald Tramp podržao Rubija, ali to lično nisam video. U svakom slučaju, imam jednostavno pitanje: Da li je ovo neka vrsta šizofrenije? Ako ste vi, Trampe, za mir, zašto onda podržavate udare duboko u Rusiji? Da li pozivate na rat? A ako podržavate Rubija, kome od vas onda treba da verujemo? Vi ste za mir, dok je on za rat. To teško da deluje dosledno“, rekao je Azarov.

Ceo tekst možete pročitati OVDE.

Rusija pogodila Moldaviju! Odjeknula eksplozija, izbio požar, stižu slike sa lica mesta!

U noći između 12. i 13. jula na obodu sela Kopanka, u okrugu Kaušeni, pao je dron, nakon čega je izbio požar

Prema podacima Generalnog inspektorata policije Moldavije, bespilotna letelica je eksplodirala nakon pada. Prema prvim informacijama, u incidentu niko nije povređen.

Prema podacima Službe za vazdušne operacije Nacionalne armije Moldavije, letelica koja je otkrivena u 1.03 časova preliminarno je identifikovana kao bespilotna letelica tipa „Geranj-2“ (Shahed-136).

Ceo tekst možete pročitati OVDE.

Dan D za Evropu: U Parizu se danas donosi ključna odluka!

Najmanje 25 šefova država i vlada očekuju se danas u Parizu na novom sastanku Koalicije voljnih, gde će pokušati da postignu dogovor kako bi se za Ukrajinu obezbedilo više sredstava protivvazdušne odbrane, preneli su danas francuski mediji.

Na sastanku Koalicije voljnih sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim u Parizu biće najmanje 25 lidera u okviru širih napora koji uključuju definisanje zajedničkog stava koji bi se mogao zauzeti prema Rusiji i bezbednosne garancije kojima bi mogao da bude podržan eventualni mirovni sporazum.

Današnji sastanak biće održan samo nekoliko dana nakon samita NATO-a u Ankari, koji je imao za cilj da potvrdi transatlantsko jedinstvo i dugoročnu podršku Ukrajini.

Ceo tekst možete pročitati OVDE.

Sirski naredio istragu: Ukrajinski komandant optužen za ubistva i otmice

Stansilav Lučanov, komandant ukrajinske 155. brigade "Ana Kijevska“, optužen je za otmicu i ubistvo, zajedno sa drugim pripadnicima brigade, saopštila je vojska 11. jula.

Lučanov je navodno predvodio pripadnike svoje brigade da otmu i ubiju dva civila u Kijevskoj oblasti. Komandant — koji je u vojnim izveštajima o ovom pitanju već pominjan kao „bivši“ komandant — zatim je napustio svoju jedinicu bez ovlašćenja usred istrage i trenutno je na slobodi, prema Generalštabu.

Ceo tekst možete pročitati OVDE.

Ukrajinske snage napale Belgorod

Jedan civil je poginuo, a dva su ranjena u napadu ukrajinskih oružanih snaga na Belgorod, izvestila je Regionalna operativna grupa.

Preminula je stanovnica sela Berezovka u Borisovskom okrugu od posledica povreda zadobijenih nakon što je eksplozivna naprava bačena dronom na posed privatne kuće.

Koalicija voljnih o novoj pomoći za PVO Ukrajine

Koalicije voljnih sastaće se u Parizu, gde će pokušati da postigne dogovor kako bi se za Ukrajinu obezbedilo više sredstava protivvazdušne odbrane, preneli su francuski mediji.

Na sastanku s ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim u Parizu biće najmanje 25 lidera u okviru širih napora koji uključuju definisanje zajedničkog stava koji bi se mogao zauzeti prema Rusiji i bezbednosne garancije kojima bi mogao da bude podržan eventualni mirovni sporazum.

Današnji sastanak biće održan samo nekoliko dana nakon samita NATO-a u Ankari, koji je imao za cilj da potvrdi transatlantsko jedinstvo i dugoročnu podršku Ukrajini.

FSB: Sprečen napad Kijeva na ruske vojne aerodrome

Ruska Federalna služba bezbednosti (FSB) saopštila je danas da je sprečila napad Kijeva velikih razmera korišćenjem dronova na ruske vojne aerodrome "Ukrajinka" u Amurskoj oblasti i "Šagol" u Čeljabinskoj oblasti.

"Pokušaj napada je sprečen zahvaljujući prethodnim informacijama koje je dobila ruska Federalna služba bezbednosti", navodi FSB, prenosi agencija RIA Novosti.

Najnoviji izveštaj o ruskim gubicima

Požar u Stavropolju

Požar je, nakon napada dronova izbio u industrijskoj zoni u selu Vjazniki, Špakovski okrug, Stavropoljski kraj, izvestio je gubernator Vladimir Vladimirov.

"Došlo je do požara u industrijskoj zoni u selu Vjazniki, Špakovski krug. Vatrogasne ekipe rade. Prema operativnim izveštajima, nema žrtava", napisao je Vladimirov na platformi Maks.

Rusija napala lučku infrastrukturu u Čornomorsku

Ruske oružane snage su sinoć pokrenule napade na ukrajinsku lučku infrastrukturu u Čornomorsku, saopštilo je Ministarstvo odbrane te države.

"Oštećeni su objekti lučke infrastrukture u Čornomorsku, u Odeskoj oblasti, koji se koriste za istovar i skladištenje vojnog tereta i goriva i maziva", navodi se u saopštenju.

Ističe se da su grupni udari izvedeni upotrebom visokopreciznog oružja dugog dometa iz vazduha i bespilotnih letelica (BPLO).

Sprečen veliki napad Kijeva na ruske aerodrome

Veliki napad Kijeva upotrebom dronova na ruske aerodrome „Ukrajinka“ u Amurskoj oblasti i „Šagol“ u Čeljabinskoj oblasti sprečen je zahvaljujući blagovremeno dobijenim obaveštajnim podacima, saopštila je FSB.

Ukrajinske obaveštajne agencije koristile su dronove i aerostatske letelice da bi rasporedile dronove opremljene modulima za upravljanje neuronskim mrežama otpornim na elektronsko ratovanje, proizvedenim u Velikoj Britaniji, Sjedinjenim Državama, Kanadi i Švedskoj, u Brjansku oblast, ističe se u saopštenju.

Odgovorni za sprečene napade, kao i njihovi saučesnici, privedeni su.

Napad na Zaporožje

U napadu ruskih snaga na Zaporožje povređeno je šest osoba, a oštećeni su stambeni soliteri, bolnica i veći broj automobila, objavio je danas načelnik oblasne vojne uprave (OVA) Ivan Fedorov.

"Povređeni u ruskom napadu na Zaporožje su hospitalizovani i pruža im se medicinska pomoć.

Među njima je petnaestogodišnji dečak.

Oštećene su fasade, prozori, balkoni, krovovi kuća, kao i automobili. Izbio je požar, koji se trenutno gasi", navodi se objavi Fedorova, prenosi Ukrinform.

Ukrajinski mediji su preneli da su ruske snage tokom proteklog danas izvele 1.053 udara na 45 naselja u Zaporoškoj oblasti, u kojima je ranjeno ukupno 12 ljudi.

Brigada iz pakla

Stanislav Lučanov, komandant ukrajinske 155. brigade „Ana Kijevska“, optužen je za otmicu i ubistvo, zajedno sa drugim pripadnicima brigade, saopštila je vojska 11. jula.

Lučanov je navodno predvodio pripadnike svoje brigade da otmu i ubiju dva civila u Kijevskoj oblasti. Komandant — koji je u vojnim izveštajima o ovom pitanju već pominjan kao „bivši“ komandant — zatim je napustio svoju jedinicu bez ovlašćenja usred istrage i trenutno je na slobodi, prema Generalštabu.

Odbrana Moskovske oblasti

Sistemi protivvazdušne odbrane i elektronskog ratovanja odbili su napad 81 drona iznad Moskovske oblasti, rekao je guverner Andrej Vorobjov na svom kanalu Maks.

„Sinoć su snage protivvazdušne odbrane i sistemi za elektronsko ratovanje odbile još jedan napad dronova na Moskovsku oblast. Ukupno je potisnuto i oboreno 81 bespilotnih letelica iznad regiona“, navodi se u saopštenju.

„Nažalost, ima žrtava. Tri osobe su poginule, a tri su povređene u naselju Pionerski kod Istre nakon pada drona“, dodao je on.

U Solnečnogorsku su dve osobe povređene nakon što je dron udario u višestambenu zgradu, takođe je izvestio Vorobjov.