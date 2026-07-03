Dragomir Despić Desingerica stigao je na finale „Pinkovih zvezda“, a svojim stajlingom iznenadio je sve prisutne. Za ovu priliku odabrao je elegantnu crnu košulju, pantalone i obuću nalik klasičnim cipelama, pa je mnoge iznenadio znatno svedenijim i elegantnijim izdanjem od onih na koja je publika navikla.

Čini se da je Desingerica poslušao savet svoje koleginice Jelene Karleuše, koja mu je ranije poručila da bi trebalo češće da nosi košulje jer mu odlično stoje, a upravo zbog prepoznatljivog modnog izraza, mnogi Jelenu Karleušu smatraju jednom od pevačica sa najviše stila na domaćoj estradi.

- Je l' sam obećao, pun gas, da j*be rak raka, biće moja svaka. Osećam se neprijatno, jedva čekam da se završi, poneo sam japanke i majicu, nije ovo moj teren. Mnogo je civil, ali obećao sam da ću da obučem košulju - rekao je Desingerica na samom početku razgovora.

- A cipele - upitali su okupljeni novinari.

- A šta je ovo? Nisam krenuo na sastanak da postpisujem ugovore, nego na Pinkove zvezde. Šta ti hoćeš one zmijske da obučem u špic? Šimike! Ja na maturu nisam išao ovakav, išao sam u duksu, sa kapuljačom. Ovo je specijalan autfit za Jelenu, videćemo - rekao je Designerica u svom stilu.

Despić je otkrio da je ubeđen da večeras pobedu odnosi njegov kandidat.

- Nadam se moj kandidat, 80 posto sam ubeđen jer se dosta dajem za to, ali videćemo, mišljenja publike su jedno. Nisam organizovao, nisam bio tu, boleo me stomak - rekao je on, te istakao da će mu sve kolege iz žirija nedostajati:

- Meni je baš žao što se završilo. Po jednu sliku od svakog sam stavio pored kreveta kad ujutru ustanem, prvo ljubim Zoricu, Bosanca, Jelenu i Vikija pozovem telefonom. Viki je tu, ne moram da se prisećam. A Kemiš nema pečat, Zorica ima pečat.

Desingerica je istakao da skoro, pa sigurno ostaje u sledećoj sezoni.

- Verovatno da, ne znam šta se dešava, ali meni ovo jedno od najjačih iskustava, ovo treba osetiti u životu, jedan ovakav projekat i ovakvu televiziju. Tek kad dođeš na snimanje vidiš koliko se ljudi daje za ovo, čast mi je biti deo ovakvog projekta. Dobio sam neku publiku 50 plus, bake su me zavolela. Dolaze na nastup, poljubim ih, izgrlimo se.

- Šta kažeš za ljubavnu priču Jakova i Džejle - upitali su novinari.

- Ako je tako stvarno, neka se ljudi vole i podržavaju, da pevaju jedno drugome, ja im želim brak kao Zorica i Kemiš - istakao je Despić.