Osvrćući se na ceremoniju sahrane Hamneija prošle nedelje, Bagei je rekao da je taj datum zabeležen kao dan bratstva između Irana i Iraka.

"Iran je dostojanstveno podneo bol žalosti.

Od Teherana do Koma, i od Nadžafa i Karbale pa do Mašhada, istorija je zastala kako bi svedočila odlučnosti jedne nacije", kazao je on, prenosi agencija Tasnim.

Kako Bagei tvrdi, nema sumnje da je, na osnovu svih političkih, moralnih i pravnih standarda, zahtevanje pravde za one koji su imali ključnu ulogu u "izvršenju gnusnih zločina i ubistva Hamneija pitanje principa".

"Težnja ka pravdi i zahtev za osvetom mučenički stradalog lidera, kao i za svakog pojedinog poginulog u napadima SAD i Izraela, predstavljaju ozbiljan princip i zahtev svih, a Ministarstvo spoljnih poslova je deo tog procesa", rekao je on.

Bagei je dodao da će Iran koristiti sva međunarodna sredstva u borbi za pravdu.

Sporazum iz Islamabada

Što se tiče budućnosti sporazuma iz Islamabada, portparol Ministarstva spoljnih poslova je rekao da nema sumnje da se ušlo u krizu.

"Iran nikada nije bio prvi koji je prekršio obaveze. Iran je u svaki pregovor ulazio ozbiljno i imajući na umu svoje interese i postupao je u dobroj veri. Strana koja je prekršila obećanje su Sjedinjene Aneričke Države", naveo je Bagei.

Kako tvrdi, SAD su bile "toliko nestrpljive da nisu dozvolile da istekne jednomesečni rok u petoj klauzuli u vezi sa Ormuskim moreuzom, pa su Amerikanci prekršili ukupno 14 klauzula memoranduma o razumevanju".

Što se tiče tumačenja pete klauzule memoranduma o razumevanju od strane američkih zvaničnika, Bagei je kazao da je princip racionalan, a tekst jasan.

"Trebalo bi pažljivo da pogledamo petu klauzulu i procenimo da li je ova klauzula otvorena za tumačenje. Razlog za ovu klauzulu bio je taj što je tokom nametnutog rata ovaj moreuz zloupotrebljen da bi se naštetilo Iranu", naveo je iranski zvaničnik.

Kako je Bagei dodao, subotnji razgovori u Muskatu u Omanu fokusirali su se isključivo na Ormuski moreuz.

"Naš napor je bio da u konsultaciji sa Omanom postignemo mehanizam koji bi omogućio brodovima da bezbedno prolaze. To nije postignuto zbog pritiska na Oman", ukazao je on.

Prema rečima Bageija, kao primorska zemlja, Iran svakako ima pravo da preduzme neophodne mere da zaštiti svoje nacionalne interese, i neće dozvoliti SAD i cionističkom režimu da koriste moreuz da bi naštetili Iranu.

"Razlog zašto je naglašeno da upravljanje Ormuskim moreuzom treba da bude sa Iranom i u konsultaciji sa Omanom jeste da bi se zaštitili interesi Irana i obezbedio bezbedan saobraćaj. Šta god da se desilo, odgovornost je SAD", smatra portparol ministarstva.

Na pitanje o prihvatanju zahteva Međunarodne agencije za atomsku energiju za inspekciju iranskih postrojenja, Bagei je odgovorio odrečno. On se osvrnuo i na pitanja vezana za predstojeće izbore u SAD i mišljenja tamošnje javnosti o američkoj spoljnoj politici, rekavši da Iran prati unutrašnja dešavanja u SAD.

"Tokom protekle dve godine, SAD su patile od svojevrsnog odsustva državne uređenosti, a pojedinci su donosili odluke isključivo na osnovu sopstvenih stavova i sukoba interesa, pa smo svedoci protivrečnosti. Za nas je važno da osiguramo interese Irana, što ćemo, ako Bog da, nastaviti da činimo svim svojim snagama", istakao je on. Govoreći o izgledima za pregovore, Bagai je rekao da se situacija veoma brzo menja.

"Ne možemo da stojimo u mestu. Umeće je odabrati najbolji način za ostvarivanje interesa. Tamo gde je to potrebno, koristićemo ratna sredstva, a tamo gde je neophodno diplomatska", ukazao je on, prenosi Tasnim.

Obnova nuklearnih postrojenja

Povodom izveštaja o obnovi iranskih nuklearnih postrojenja, Bagei je naveo da nije video satelitske snimke da bi mogao da iznese mišljenje.

Odgovarajući na navode koje je izraelski režim preneo Vašingtonu o navodnoj nameri Irana da izvrši atentat na predsednika Donalda Trampa, portparol Ministarstva spoljnih poslova je rekao da ova pitanja nikada nisu bila predmet pregovora.

"Govorio sam o težnji ka pravdi, ali nema sumnje da u svetu postoje akteri koji žele da sve iskoriste za ostvarivanje sopstvenih interesa. Mora se imati u vidu igra koju vode suprotstavljene strane, a reč je o svojevrsnoj bezočnosti. Izvršili su atentate na iranske lidere i građane, a sada sebe predstavljaju kao žrtve. To je deo psihološkog rata kojim niko neće biti zavaran", ukazao je zvaničnik.

On se osvrnuo i na tvrdnje SAD da je Iran zatražio novu rundu pregovora.

"Više puta je dokazano da američka strana nije ta koja svoje stavove iznosi iskreno i istinito. Ne oklevamo da ih iznesemo kad god to naši interesi zahtevaju. Tvrdnja da Iran traži pregovore predstavlja psihološku igru. Mi smo usredsređeni na sopstveni rad", zaključio je Bagei.

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