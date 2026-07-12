Bivša rijaliti zvezda Luna Đogani je podelila apel za pomoć neuhranjenog psa, te je potresla svoje pratioce na društvenim mrežama.

Luna je naime, pozvala sve da pomognu, i ako su u mogućnosti podele apel.

-Molim vas, od mojih pratilaca, neko, ako može, koliko god da uplati za ove tužne napaćene oči. Srce me boli - napisala je Luna vidno potresena zbog prizora koji je videla.

Otišli ponovo na odmor

Inače, Luna i Marko Miljković važe za jedan od najskladnijih parova na domaćoj javnoj sceni, a svaku priliku koriste da negde otputuju.

Oni su u braku dobili dve ćerkice sa kojima i sada uživaju na odmoru. Luna je podelila prelepe kadrove sa plaža na kojima se opuštaju, ali je najviše pažnje privukla fotografija na kojoj se strasno ljube.

Njih dvoje prepustili su se strastima u vodi, a ovaj prizor je Luna objavila na svom Instagram profilu.

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