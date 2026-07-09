Opštinsko veće Opštine Molve donelo je 24. juna 2026. godine odluku o uvođenju jednokratne novčane pomoći za svako novorođeno dete u iznosu od 1.000 evra. Ova mera namenjena je porodicama koje žive na teritoriji opštine i predstavlja deo lokalnih aktivnosti usmerenih na podršku roditeljstvu i unapređenje demografske slike.

Novčana pomoć namenjena je porodicama u periodu kada su izdaci za bebu među najvećima. Troškovi opreme, pelena, odeće i drugih neophodnih stvari često predstavljaju značajno finansijsko opterećenje, zbog čega lokalne vlasti smatraju da ovakva podrška može biti od velike koristi roditeljima.

Istovremeno, cilj ove mere je da podstakne mlade porodice da ostanu i grade život u ovoj opštini, koja se, poput brojnih manjih sredina, suočava sa izazovima smanjenja broja stanovnika i odlaska mlađe populacije.

Ko može da ostvari pravo na pomoć?

Da bi ostvarili pravo na isplatu 1.000 evra, roditelji moraju da ispune nekoliko jasno definisanih uslova.

Najvažniji uslov jeste da oba roditelja u trenutku podnošenja zahteva imaju prijavljeno prebivalište na području Opštine Molve. Na taj način lokalna samouprava želi da sredstva budu usmerena porodicama koje žive u toj zajednici.

Pravo se odnosi i na roditelje dece rođene ranije tokom 2026. godine, ukoliko ovu pomoć nisu ostvarili po prethodno važećim odlukama.

Rok za podnošenje zahteva

Zahtev za ostvarivanje prava potrebno je podneti najkasnije četiri meseca od rođenja deteta.

Uz prijavu je neophodno priložiti:

izvod iz matične knjige rođenih za dete,

potvrdu o prebivalištu novorođenčeta,

potvrde o prebivalištu oba roditelja,

kopiju kartice tekućeg ili žiro računa jednog od roditelja na koji će sredstva biti uplaćena.

Samohrani roditelji, pored navedene dokumentacije, dostavljaju i odgovarajući dokaz kojim potvrđuju svoj status.

Dodatna podrška uz državne naknade

Lokalna pomoć od 1.000 evra predstavlja dodatak postojećim državnim davanjima u Hrvatskoj.

Porodice imaju pravo i na jednokratnu naknadu za novorođeno dete koju isplaćuje Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO), pri čemu visina te pomoći zavisi od toga koje je dete po redu u porodici. Pored toga, pod određenim uslovima može se ostvariti i pravo na dečji dodatak, koji se isplaćuje na mesečnom nivou u skladu sa prihodima domaćinstva.

Uvođenjem ove lokalne mere, Opština Molve dodatno proširuje sistem podrške roditeljima i iz sopstvenog budžeta izdvaja sredstva namenjena porodicama sa novorođenom decom.

Kako to izgleda u drugim evropskim državama?

Pojedine evropske zemlje primenjuju različite modele finansijske podrške porodicama.

Na Malti se za prvo dete isplaćuje 1.000 evra, za drugo 1.500, dok roditelji za treće i svako naredno dete mogu da dobiju 2.000 evra. Međutim, pravo na ovu pomoć ostvaruje se samo ukoliko najmanje jedan roditelj ima deset godina neprekidno prijavljeno prebivalište u toj državi.

Italija primenjuje drugačiji sistem. Tamošnja pomoć za rođenje deteta iznosi oko 1.000 evra, ali je namenjena porodicama čiji godišnji prihodi, prema ISEE pokazatelju, ne prelaze propisani limit od 40.000 evra.

Za razliku od tih modela, pomoć koju dodeljuje Opština Molve nije uslovljena visinom prihoda, već isključivo prebivalištem roditelja u ovoj opštini. Time lokalna samouprava nastoji da podršku učini dostupnom svim porodicama koje ispunjavaju propisane uslove i doprinese stvaranju povoljnijih uslova za život i roditeljstvo u svojoj sredini, piše Poslovni dnevnik.hr.