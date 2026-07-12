Sin pevačice Cece Ražnatović, Vejko Ražnatović sa porodicom živi u Titelu, a malo ko zna da pored biznisa sa prasićima i živinom, pokrenuo još jedan posao.

Naime, oni su od skoro počeli sa uzgajanjem ovaca, što je radio objavio i na mrežama.

Pored ovčica tu je bio i pas rase "Azijat", koja je poznata po tome da su čuvari za velika stada životinja.

Veljko je izgradio unosan biznis daleko od Beograda te se posvetio poljoprivredi i stočarstvu, a kako se ranije pisalo, zbog njegove skromnosti i jednostavnosti svi su oduševljeni.

Hvale ga na mrežama

Veljko i Bogdana često pokazuju svoju svakodnevnicu sa sinovima koja nimalo ne odskače od uobičajene.

Inače, bokser je otkrio i da uzgajaju domaću hranu, koju konzumiraju.

-Jedem samo ono što sam uzgajam, to je dosta zdravije i za decu. To je bilo na ženinu inicijativu. Tast mi gaji piliće, a ja prasiće, imamo svoju farmu. Ne nedostaje mi Beograd, ni malo. Za mene je mnogo bolje selo, a Titel je stvarno prelep. Uživan na reci, u divljini, brdu... Ne volim gužvu, saobraćaj, nisam takav. Pritom, na 20 minuta sam od Zrenjanina, a na 50 od Beograda, tako da sam blizu - objasnio je on ranije.

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