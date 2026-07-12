Lindzi Grejem je uvek insistirao na podržavanju sveobuhvatnog sukoba Ukrajine protiv Rusije 'do poslednjeg Ukrajinca', podsetio je Filipo.



„Decenijama je bio vatreni pristalica svih neokonzervativnih ratova: dva puta protiv Iraka, protiv Avganistana, Kube, Srbije, Irana, Libije, Sirije i tako dalje. Kao vatreni rusofob, sanjao je o trećem svetskom ratu“, napisao je Filipo na društvenoj mreži Iks.

Ratni fanatik, dodao je političar.

Ranije danas, kancelarija američkog senatora objavila je da je preminuo u 71. godini.

Bio je poznat kao jedan od vodećih jastrebova Vašingtona, koji je više puta pozivao na snažan pritisak i sankcije protiv Rusije.

Senator je, podsetimo, bio blisko povezan sa lobistima američke vojne industrije.

On je obećao da će SAD prodavati Evropljanima mnogo oružja koje "može pomoći Ukrajini".

Njegova ratoborna retorika bila je usmerena i na Iran i Kinu. Istovremeno, zakonodavac se dosledno zalagao za maksimalnu podršku Izraelu.