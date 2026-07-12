Narudžbina se odnosi na jurišne FPV dronove "šrajk", koje proizvodi veliki ukrajinski proizvođač "SkajFol", a koji su opremljeni softverom američke odbrambene tehnološke kompanije "Auterion", prenosi agencija.

Taj softver omogućava autonomno praćenje i pogađanje pokretnih ciljeva u završnoj fazi leta.

Izvršni direktor "Auteriona" Lorenc Majer potvrdio je vrednost ugovora, navodeći da on iznosi oko 90 miliona evra i da ga finansira jedna evropska zemlja.

On je za Rojters rekao da je deo dronova već isporučen ukrajinskoj vladi, dok će ostatak biti poslat tokom ove godine.

Kompanija "SkajFol" potvrdila je da Nemačka ima veze sa nabavkom, ali je saopštila da ne može da komentariše detalje ugovora.

Ministarstvo odbrane Nemačke odbilo je da komentariše informacije, pozivajući se na operativnu bezbednost, dok se ni ukrajinsko Ministarstvo odbrane nije oglasilo.

Dron "šrajk", jeftina bespilotna letelica koja se koristi u Ukrajini od 2023. godine, nedavno je privukla pažnju i u inostranstvu.

Verzija pod nazivom "šrajk 10-F", koju proizvodi "SkajFol" u saradnji sa britanskom kompanijom "Skajkater", zauzela je prvo mesto u prvoj fazi takmičenja koje je organizovao Pentagon u okviru programa vrednog 1,1 milijardu dolara za nabavku stotina hiljada jednokratnih jurišnih dronova.

"Auterion" je saopštio da se njegov softver koristi u više modela koji učestvuju u tom programu.

Majer je rekao da "Auterion" ove godine pomaže u isporuci ukupno 100.000 dronova za Ukrajinu u saradnji sa različitim proizvođačima, a sredstva obezbeđuje nekoliko zapadnih vlada.

U to je uključen i ugovor Pentagona vredan 50 miliona dolara za isporuku 33.000 dronova, za koje je Majer rekao da su već isporučeni Ukrajini.

Velika Britanija je prošlog meseca saopštila da će ove godine obezbediti 150.000 dronova za Ukrajinu u okviru šireg paketa pomoći vrednog 752 miliona funti, prenosi Tanjug.

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