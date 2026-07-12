Aleksandra Prijović je karijeru počela pre skoro 15 godina u "Zvezdama Granda", koje su joj donele popularnost i odskočnu dasku za nastupe po kafanama, diskotekama i privatnim veseljima širom regiona.

Nije se libila da zapeva ni pod seoskom šatrom, na vašarima i svuda gde su je zvali. Što je rasla njena popularnost, to je i rasla želja da se uklone rani muzički radovi i tako je Prijovićka zauzima mesto na vrhu onih urbanih zvezda koje isključivo rade koncerte i tek poneku diskoteku.

Novopečena zvezda uvidela je da joj imidž svadbarske pevačice neće mnogo doneti u karijeri, zbog čega je zatražila od svojih nekadašnjih saradnika da se uklone svi snimci sa Jutjuba na kojima ona peva na privatnim veseljima. U pitanju su klipovi koji su imali i po nekoliko miliona pregleda, a na kojima je nastupala sa harmonikašom Borkom Radivojević, koji ju je tada pratio na tezgama.

Sada, više od jedne decenije ćutanja, poplularni harmonikaš rešio je da odgovori na pitanje: Zbog čega je tim Aleksandre Prijović, tražio da se uklone snimci sa romskih veselja, gde je popularna pevačica pevala?

-Nije tražila Aleksandra meni da brišem snimke, već je njen tim tražio, vlasnicima tih kanala, što smatram ispravno. Nije uopšte to da se ona stidi, Aleksandru Prijović dobro poznajem, znam kad je bila dete, ne stidi se toga. Aleksandra je donela tu odluku u trenutku karijere kada više nije htela da se bavi veseljima, trenutno je možda čak i jedina pevačica za koju ne postoje uslovi da peva na privatnom veselju. Pevala je kod prijatelja, ali kao pevač, za honorar ne. Nisam imao svoj Jutjub kanal, tako da nije istina da sam ja skinuo snimke, već su to uradili vlasnici istih. Podržavam je u toj odluci, da se sada vrati tim veseljima, e to ne bih podržao! - bio je iskren Borko.

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