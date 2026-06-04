Sin Halida i Sejde Bešlić, Dino Bešlić, dobio je poklon koji je rasplakao mnoge prisutne na sahrani Sejde Bešlić na Gradskom groblju Bare u Sarajevu.

Nakon što je Sejda sahranjena, Dinu je prišao nepoznati muškarac iz mase i uručio mu uramljenu fotografiju.

Reč je o porodičnoj uspomeni na kojoj su Dino, njegova deca, supruga, kao i njegovi roditelji, Sejda i Halid Bešlić.

Ovaj gest ga je vidno potresao, pa je Dino zaplakao dok je u rukama držao poklon.

-Hvala vam, hvala puno - rekao je čoveku koji mu je prišao i predao fotografiju.

Poznati na sahrani

Na poslednjem ispraćaju okupio se veliki broj građana Sarajeva, ali i drugih gradova Bosne i Hercegovine, kao i zemalja regiona, koji su došli da odaju počast preminuloj i pruže podršku porodici Bešlić u teškim trenucima.

Dženazi i ukopu prisustvovale su brojne javne ličnosti, među kojima su bili Dino Merlin, Fahrudin Pecikoza, Nazif Gljiva, Nihad Alibegović, Osman Hadžić, kao i pevačice Nikolina Kovač i Slađana Mandić.

Poslednji ispraćaj protekao je u znaku izraza saučešća i podrške porodici Bešlić, dok su okupljeni u tišini odali počast preminuloj Sejdi Bešlić.