Na čuvenom Knežak izvoru na Romaniji, mestu koje je proslavio kroz svoju kultnu pesmu, juče je svečano otkriveno spomen-obeležje u čast legendarnog pevača Halida Bešlića.

Inicijativa za podizanje ovog spomenika potekla je od meštana njegove rodne Knežine nakon umetnikove smrti, kao znak zahvalnosti čoveku koji je ime ovog kraja proneo daleko van granica Bosne i Hercegovine.

Na spomen-ploči nalazi se fotografija pevača uz emotivnu poruku: „Nisi dao da se izvor zamuti. Hvala ti, Halide. Tvoja Knežina”.

Ceremoniji su prisustvovali brojni građani, prijatelji i obožavaoci, kao i Halidov sin Dino Bešlić. Svečanost je protekla u dostojanstvenoj atmosferi, uz evociranje uspomena na njegov život i bogatu karijeru, a prisutni su istakli da je pevač, uprkos ogromnoj popularnosti, uvek ostao ponosan na svoje poreklo i vezan za Knežinu i Romaniju.

Orila se "Romanija"

Posebno dirljiv trenutak na događaju usledio je kada su svi okupljeni zajedno zapevali njegove najveće hitove, među kojima se izuzetno emotivno izdvojila pesma „Romanija”.

Otvaranjem ovog spomenika ispunjena je želja mnogih poštovalaca njegovog lika i dela. Knežak izvor će od sada služiti kao trajno mesto okupljanja, sećanja i poštovanja prema velikanu čiji glas i pesme ostaju neizbrisiv deo kulturne baštine Bosne i Hercegovine, ali i celog regiona.

Alo/Klix.ba

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