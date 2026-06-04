Vest o smrti Sejde Bešlić, supruge legendarnog pevača Halida Bešlića, potresla je javnost i izazvala brojne emotivne reakcije širom regiona.

Ona je preminula nakon duže bolesti, svega osam meseci nakon smrti svog supruga.

Nakon što je sahranjena, ispunjena je i poslednja želja Halida Bešlića, da, iako kao muzička legenda zaslužuje Aleju velikana, zauvek počiva pored svoje supruge na Gradskom groblju Bare u Sarajevu.

Njihova ljubavna priča trajala je gotovo pet decenija i važila je za jedan od najstabilnijih i najskladnijih brakova na domaćoj estradi.

Od Sejde Bešlić javno se oprostila i pevačica Nada Topčagić.

-Draga Sejdo, neće te više ništa boleti, kraj tvog Halida. Neka vam je laka zemlja - napisala je uz emotikon srca.

Poznati na sahrani

Na poslednjem ispraćaju okupio se veliki broj građana Sarajeva, ali i ljudi iz drugih gradova Bosne i Hercegovine i regiona, koji su došli da odaju počast i pruže podršku porodici Bešlić u teškim trenucima.

Na dženazi i ukopu prisustvovali su, između ostalih, Dino Merlin, Fahrudin Pecikoza, Nazif Gljiva, Nihad Alibegović, Osman Hadžić, kao i pevačice Nikolina Kovač i Slađana Mandić.

Poslednji ispraćaj protekao je u znaku tuge, izraza saučešća i poštovanja, dok su okupljeni u tišini odali počast preminuloj Sejdi Bešlić.





