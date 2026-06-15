Sin Sejde i Halida Bešlića, Dino Bešlić, oglasio se bolnom porukom nakon smrti roditelja.

Kako je istakao, danas je za njega posebno težak dan, budući da proslavlja prvi rođendan bez najbližih.

Na svom Instagram profilu Dino je objavio porodičnu fotografiju i ostavio poruku koja je mnoge rasplakala.

- Mama i tata, danas je moj jako tužan dan, a trebalo bi da bude najsrećniji. Danas je moj rođendan i prvi na kojem niste vas dvoje, pa da me nazovete i kažete: "Sine, srećan rođendan i šta da ti kupimo?", iako sam već odavno stari kenjac. Falite mi mnogo i ništa više neće biti isto bez vas. Molim dragog Alaha da vam podari lepi dženet. Vaš sin Dino - napisao je Dino na društvenim mrežama.

Objava je izazvala brojne reakcije i poruke podrške prijatelja, poznanika i pratilaca, koji su mu uputili čestitke za rođendan, ali i reči utehe zbog velikog gubitka.

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