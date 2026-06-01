Supruga legendarnog pevača Halida Bešlića, Sejda Bešlić, preminula je nakon višemesečne borbe sa teškom bolešću.

Sejda je, prema navodima bliskih izvora, preminula danas, 1. juna, oko 15 časova, nakon što je poslednjih mesec dana provela na bolničkom lečenju.

Podsetimo, Halid Bešlić preminuo je pre osam meseci od posledica bolesti jetre.

U poslednjim trenucima života, oboje su se nalazili na lečenju u istoj bolnici na odeljenju onkologije.

Sejda je bila hospitalizovana zbog karcinoma, a prema pisanju medija, bila je smeštena u sobi pored Halidove, koju je od nje delio samo zid.

Nakon njegove smrti, u jednom periodu je bila otpuštena na kućno lečenje, ali je teško podnela gubitak supruga, što je dodatno uticalo na njeno zdravstveno stanje.

Njena borba sa bolešću trajala je duže od Halidove, a pevač je za svoju dijagnozu saznao tokom zajedničkih lekarskih pregleda sa suprugom, koja je tada već bila u procesu lečenja.

Halid je sve vreme bio velika podrška svojoj supruzi i redovno je pratio na medicinske preglede.

Tokom jednog od tih dolazaka, lekar je primetio da i sam pevač ne izgleda dobro, nakon čega mu je preporučio dodatne analize.

Nakon obavljenih pregleda, njemu je dijagnostikovan karcinom.

Bešlić je potom bio podvrgnut terapijama, ali su izvori bliski porodici tada navodili da je veću pažnju posvećivao supruzi i njenom oporavku nego sopstvenom lečenju.