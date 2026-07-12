Pevačica Nadežda Biljić je već nekoliko godina u vanbračnoj zajednici sa Tomom Panićem, kojeg je upoznala u rijalitiju Zadruga, gde su i otpočeli vezu.

Oni su pre pet godina dobili sina Longa, a nije tajna da ima i vanbračnog sina u Kini, o čemu je i javno govorio u rijalitiju.

Ne bih imala ništa protiv da Toma sina dovede kod nas, ali kao što sam već rekla, ne bih se u to previše mešala. To je Tomin život pre našeg braka i on najbolje zna šta treba da radi po tom pitanju.

Decu obožavam i Longov brat je dobrodošao u naš dom - rekla je Biljićka, pa otkrila da li je njen muž u kontaktu sa sinom i njegovom majkom.

- Nije u kontaktu - rekla je kratko, pa dodala:

- Sigurno mu je kao ocu teško što je situacija takva kakva jeste. To su osetljive stvari. Nadamo se da će se to promeniti.

Podsetimo, Nadežda se u rijalitiju istakla svojim vokalnim sposobnostima, a nedavno je govorila i da je njen put na estradu bio trnovit.

- Situacija je sada mnogo bolja. Kao što i sami znate, pojedini menadžeri guraju u prvi plan svoje pevače zbog kojih mi koji nismo u određenim klanovima nismo mogli da dođemo do izražaja. Takođe, širile su se glasine da pijem i da ne dolazim na nastupe. To se promenilo, sada sam vrlo posvećena poslu i sve funkcioniše kako treba - rekla ja Nadežda nedavno za Kurir.

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